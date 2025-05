|#1| Dicas para Fortnite [BR] pt~br

Olá,



Como alguns de vocês sabem eu já publiquei vários artigos de dicas em vários jogos como Lords Mobile, Hero Zero e vou fazer ainda por exemplo de Clash Royale apesar de já não jogar.





Jogo Fortnite desde a Season 3 e, como sabem, não sou o melhor do mundo mas tenho várias dicas para oferecer a quem é mais novo no jogo!-> Defina uma ordem de armas no teu inventário, normalmente todos usamos os heals (Curas) no último slot, e agora passamos para a dica 2.-> Caso use os heals (Curas) no último slot hablite uma opção nas definições do jogo que irá fazer com que o heal se posicione automaticamente, a opção chama-se "Colocar os curativos à direita".-> Quando saltar do autocarro (ônibus) olhe para a água para caír mais depressa e mais baixo, isto poderá ajudar-te e dar alguma vantagem em ganhar a primeira arma.-> Levar SEMPRE curativos, normalmente no início as pessoas deixam isso para trás, mas não, para tentares ganhar mais jogos precisas sempre de ter curativos contigo, principalmente escudos, com mini-escudos poderás carregar 10 e com escudos-grandes conseguirás armazenar 3.-> Veja várias streams/vídeos de Fortnite, com isto consegue observar algumas formas interessantes de jogar e testá-las.-> Jogue no modo Playground (Parquinho) para treinar, pode ser sozinho, mas treine!-> Configure as teclas de construção para algumas teclas que você goste de usar, no meu caso eu uso o Q para Parede, o C para o Chão e o ThumbMouse2 para a Rampa, já a Pirâmide no V e a armadilha no L-Alt.-> Assista os seus replays e veja onde você errou, o que os seus inimigos fizeram bem, o que podia ter feito melhor e outros parâmetros devem ser analisados para uma melhor melhoria no jogo.-> Use a Pirâmide para tapar a rampa do seu inimigo e ganhe o Higherground.-> No final do jogo pegue uma sniper ou um explosivo e faça uma base, se não for um jogador experiente você deverá preferir ficar numa base apenas mandando granadas ou tentando snipar, caso já seja um jogador experiente, tente rushar e ganhar mais kills!->Se você preferir ficar em sítios calmos recomendo Cabanas Solitárias ou Templo dos Tomates, caso prefira ter kills pode optar por Torres Tortas, Paraíso das Palmeiras ou Parque Agradável!