Recomendação: Lapse, A forgotten future

Conheça este jogo mobile grátis de história e escolhas!

Lapse, A Forgotten Future, ou apenas Lapse, é um jogo de escolhas criado pela impresa "Cornago Stefano".

Nele você está em um universo alternativo e é um presidente, o objetivo do jogo é de simular um mundo pós apocalíptico em que você comanda tudo.

Sendo assim , existem 4 coisas que devem ser mantidas em equilíbrio: o exército, as plantações (usadas em medicina), o dinheiro da sua "cidade" e a população.

Ao contrário de outros jogos , manter esses recursos no máximo não é bom, pois caso você tenha algo no máximo irá perder. Mas obviamente é mais fácil perder o jogo por deixar um de seus recursos acabar do que deixar um deles alcançar o topo.

Sempre que você perde, irá retornar como outro presidente, alguns anos á frente, onde poderá continuar a sua jornada.

Os Mistérios Em Lapse

Eu não irei dar muitos spoilers neste artigo, afinal esse não é o objetivo, então eu vou apenas dizer que Lapse não é apenas o que o jogo te mostra, pelo menos não até perto do fim, onde a maioria dos mistérios são revelados.

Logo no início o jogo te apresenta uma pessoa que você desconhece, ela te conta um enredo extremamente vago da história, basicamente ela te diz algumas ideias que criam uma atmosfera que leva o jogador a ficar atento aos detalhes, porque você não apareceu simplesmente alí, existe um motivo para você ser um comandante desse mundo e para você renascer sempre que morre, e isso é explicado na história do jogo.

Isso faz você querer ficar atento ao jogo uma vez que vão aparecendo várias coisas que te fazem chegar ao final, isso inclui datas, chamadas telefônicas e etc.

Os detalhes são importantes.

Os Personagens

Durante todo o jogo você fala com personagens, e todos têm uma pequena história que vai sendo desenvolvida. Em alguns momentos do jogo, esse desenvolvimento é colocado de forma atrapalhada e forçada, e em outros momentos ela é colocada de forma opurtuna e que faz você se sentir realmente no universo do jogo.

Opinião Geral

Gráficos ↪ 6/10

Os gráficos são simples, sem muito exagero e um pouco minimalistas, mas agradáveis. De qualquer forma, não são um ponto negativo do jogo, apenas um estilo próprio.

Jogabilidade ↪ 5/10

A jogabilidade não é complicada nem inovadora, pra jogar basta arrastar o ecrã para a esquerda ou para a direita. Apesar de ser simples, combina com o gênero de Lapse e torna-o fácil de jogar em qualquer lugar, apesar de ficar repetitivo em alguns momentos.

História ↪ 9/10

Uma boa história, um bom universo, e a melhor característica de Lapse. Esse artigo é uma recomendação, então não pretendo explicar muito da história, mas ela é simplesmente boa.

Sons ↪ 3/10

Sons simples, música simples, nada impressionante que destaque o jogo.

Personagens ↪ 7/10

Os personagens não são um problema, existem diversas pessoas, cada um com suas falas que você encontra ao longo do jogo, e quase todos têm um espaço, mesmo que muito pequeno, na história.

Dificuldade ↪ 4/10

Qualquer um é capaz de terminar o jogo se apenas tentar, mas o objetivo de Lapse não é ser difícil, com um avanço constante na história, mesmo que você morra, irá c onseguir terminar mais cedo ou mais tarde.

Avaliação Geral

...

6/10