Minecraft.

Minecraft é um jogo de mundo aberto estilo sandbox,no jogo,o gráfico é feito por cubos,mais mesmo com o gráfico simples,Minecraft se tornou um dos jogos mais famosos do mundo inteiro,tendo sua versão de java (pc) e sua versão pocket (tablet,celulares,etc) .MInecraft teve sua primeira versão lançada em maio de 2009, criada por, ou apenastambém criador daempresa que criou o Minecraft,mais em Novembro de 2014, Notch deixou a Monjang quando ela foi vendida para a Microsoft por US$ 2,5 bilhões. Como ele tinha cerca de 70% da Mojang, tornou-se bilionário a partir de uma empresa totalmente independente de games. Ainda em 2014 comprou uma mansão por $70 milhões.(caraio Notch se ta podendo).

Minecraft foi inspirado em outros games?



Minecraft no principio teria sua jogabilidade inpirada em Dwarf Fortress, Dungeo Keeper e Infiniminer,por entanto,Notch fez até alguns esteregs inspirado nos jogos.



Entidades



"Sua opnião vale ouro".

Minecraft tem várias lendas e entidades fantasmas,que só dizem que aparecem a madrugada,por vouta das 3hs da manhã,a mais recente (se não me engano) foi a do,entidades no minecraft,eram famosas a uns dois anos atrás,e tem em destaque três entidades,Lick e entity 333.A boatos que Herobrine era o irmão de Notch,mais morreu afogado,e Notch criou uma omenagem a ele no jogo,criou Herobrine,dizem que o espírito dele acho como viver dentro do jogo do irmão,e até hoje ele mora lá,assombrando os jogadores...Mas,é so um boato.No jogo,mobs são NPC's hostis,que simplementem podem ter matar,existem muitos tipos de mob's diferentes,mais o mais famoso é o Creeper,o creeper foi uma falha do código quando Notch estava fazendo porco para o jogo,então resumindo,o creeper é um erro.O creeper se auto explodi ao ficar perto do jogador,e destroi tudo a seu redor.No jogo,tudo é feito de blocos,mais existem diferentes tipos de blocos,como a obsidian,que é uma fusão de lava e água,resistente a explosão,também usada para fazer o portal do Nether,ou a BedRock,a rocha mãe,que só pode ser quebrada no Criativo,ela serve para marcar o fim do mundo de minecraft (profundidade).O Minecraft apresenta 4 modos de jogo,o modo,como oprópio nome diz,serve para soltar a criatividade,onde tudo já está em sua mão,existe também oum modo onde tem que sobreviver e lutar,construir um abrigo,bom,viver uma grande aventura,e também existe oonde não se pode quebrar e tocar em nada,normalmente usada para criar mapas,e o modo espectador,disponível atualmente só para a versão de java.No Minecraft existem três dimenções,o,OO OverWorld é a dimenção onde você nasce no jogo,oé como o inferno,e lá achamos quatro mobs,o Blaze,Ghast o ZombiePigmen e o WitherSkeleton,os quatro são mos hostis.e também temoso fim,onde você derrota o EnderDragon e zera o jogo.Essa foi meu artigo exclusivo para a gamehag sobre o minecraft,caso um erro ou algo faltando deixe nos comentários