Ganhadouro123

Neste artigo vou provar q este jogo é o melhor jogo do mundo.

Você pode ver claramente o esforço e emoção Bethesda colocar neste jogo, o nível de detalhe em pequenas coisas, como plantas, livros, itens diversos é incrível. Pode-se argumentar que não é bem feito e tem muitos bugs, eu não acho que isso seja verdade, Skyrim tem erros, sim, mas eles só estão lá porque os desenvolvedores criaram um mundo com uma quantidade impressionante de coisas em eles não estavam com o objetivo de fazer um jogo linear de 5 horas, mas para criar algo novo e diferente, e estou completamente feliz se isso gerar alguns bugs. Mas agora, a maioria dos bugs se foram graças aos patches oficiais e não-oficiais e o jogo funciona muito bem, muito melhor do que as peças atrozmente otimizadas de lixo que estão sendo lançadas para PC hoje em dia. No entanto, para mim, a principal razão que torna este jogo tão bom, é a comunidade modding que está além do incrível e libera mods que melhoram a jogabilidade em todos os aspectos. Alguém pode dizer que a Bethesda não tem mérito nisso, mas eu não concordo, já que o jogo é mod-friendly e eles disponibilizaram ferramentas de modding para a comunidade usar. Como eu gosto de dizer, se você ainda não jogou Skyrim no PC, não jogou Skyrim. É outro jogo, na verdade. O que me deixa muito feliz, porque os jogadores de PC são sempre mantidos como reféns pelo público do console, mas não com esse jogo. Skyrim para PC é incrível, belos gráficos, grande mundo, grande lore, trilha sonora incrível ... E se você encontrar algo que você não gosta sobre o jogo, tenho certeza que há mod que corrige ou melhora . Bethesda realmente fez um ótimo trabalho, Skyrim estabeleceu os padrões dos RPGs medievais em termos de exploração, conhecimento e imersão no mundo. Para mim, é um salto gigante do Oblivion, mesmo que tenha ficado um pouco simplificado no desenvolvimento do personagem (eu realmente sinto falta dos atributos), mas, como sempre, existem mods que ajudam nisso. Há muito tempo os fãs do Elder Scrolls que ainda se queixam deste jogo são provavelmente um pouco cegos pela nostalgia dos jogos mais antigos, e aposto que daqui a 10 anos Skyrim será considerado um clássico de todos os tempos, se já não o é. Tome minha palavra para ele, Skyrim é um jogo completamente incrível, pode não ser perfeito ou pode não ser um jogo para todos, mas suas falhas podem ser facilmente esquecidas quando você considera a imagem inteira, não se engane, uma vez que você começa a jogar, você não vai precisar de outro jogo por muito tempo.