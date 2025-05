Roblox é um MMORPG e MMOSG baseado em Mundo Aberto, Multiplataforma e simulação do Multiverso, que permite jogadores criarem seus próprios Mundos Virtuais e projetar seus próprios jogos dentro da Plataforma Digital.

Roblox é um aplicativo e site que proporciona um aglomerado de jogos com varias temáticas diferentes, desde jogos de ação, aventura, esportes, ate jogos de terror e suspense, criado em 2006 pela Roblox corporation, roblox vem tendo diversas formas e temáticas diferentes de atrair seu publico em geral, Imagine um site onde você pode jogar Pokemon online com seus amigos, Dragon ball e até mesmo Darksouls!

Roblox possui um Gráfico semelhante a o jogo de sobrevivência e aventura Minecraft, o Jogador também poderá criar seu próprio jogo caso assim desejar, é muito comum ver players montando grupos para jogarem e competirem entre si, graças a facilidade e a praticidade do jogo ele acabou reunindo milhões de Usuários que graças facilidade de acesso ao jogo, pode ser facilmente encontrado guias e tutoriais para o jogo que você deseja jogar,

Um dos Principais e mais famosos jogos da Roblox se chama Welcome to Bloxburg, um dos únicos jogos que tem que se pagar (25 robux ) para jogar ele, o jogo é baseado no The sims porem com uma proposta de mundo aberto, Bloxburg foi criado por Coeptus, que acabou trazendo a vida de uma forma divertida o que muitos jogadores de The Sims queriam um jogo mundo aberto que tivesse a possibilidade de interagir com outros players, ainda em uma versão beta Bloxburg esta entre um dos mais famosos jogos da Roblox, Nós jogadores mal podemos esperar a versão definitiva do jogo.

Pessoalmente eu acredito que o site tenha alguns pontos para melhorar, como a adição de mais formas de microtransações e um reembolso caso algum dos jogos seja Deletado, como foi o recente caso de Project Pokemon Criado por Wish_Z, acredito que em um futuro próximo eles deveram implementar o reembolso para esse tipo de acontecimentos, Também acredito que devam modificar logo a proposta do site, e pagar melhor aos usuários que criam jogos para continuarem fazendo jogos independente se o antecessor do mesmo tenha sido um sucesso ou não.

E então chegamos ao ápice do tópico, que são os pontos positivos e negativos do Roblox, o site é ótimo porem tem coisas que ele deixa a desejar - Valor abusivo na questão das microtransações, eles computam o valor em dólares o que acaba prejudicando a comunidade Brasileira que acompanha o jogo - A falta de reembolso para jogos que foram deletados, o site trabalha com um sistema de microtransações em seus jogos onde cada jogo tem um passe ou vários passes, porem quando o jogo é deletado os dinheiro que o player gastou não é reembolsado o que acaba prejudicando e muito a experiencia de alguns

Agora os pontos positivos - Manuseio de grupos, acho que um ponto importante em todo site que promove jogos online sejam os grupos, porem como os grupos só podem ser feitos com um tipo de passe, isso ajuda no controle de grupos assim não super lotando o site de grupos de diversos games. - Possibilidades de jogos. O site disponibiliza uma ferramenta, que simplesmente permite ao usuário criar o jogo que bem entender (seguindo os termos de contrato do site ) e a ferramenta é grátis o que acaba estimulando e muito Criadores aspirantes de jogos, que podem fazer o jogo e ao mesmo tempo receber pelo seu esforço, na minha opinião foi uma boa cartada do site, já que com isso ela disponibilizou um "cardápio" de jogos de diferentes gostos - Praticidade, o Site da uma praticidade ao jogador, de ele poder jogar os jogos que ele quiser sem nenhum problema devido a hardware de computador por todos os jogos seguirem uma mecânica simples de desenvolvimento, e que não requer muito uso do Pc para jogar os seus jogos.

Mas é isso, estou chegando ao fim de um tópico, agradeço a todos que acompanharam até aqui, eu realmente lhes dou uma recomendação de tentarem jogar os Jogos da Roblox, talvez vocês acabem encontrando um jogo no site que faça seu estilo!