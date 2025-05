Neverwinter - Primeiros Passos

Humano : mais adaptáveis e diversificados, com moral, costumes e interesses variados.

Meio-orc : combinam as melhores qualidades de humanos e orcs. Tem grande força física e resistência, combatentes ferozes e rápidos.

Elfo da Madeira : protegem seu território verde usando de furtividade e flechas mortais do alto das árvores.

Elfo do Sol : viveram distantes dos eventos do mundo. Estão sempre prontos para demonstrar sua habilidade e conhecimento superiores.

Anão : campeões robustos, afirmam terem sido criados da própria rocha do coração do mundo.

Halfling : raça de pequenos seres, caracterizada pelo seu improviso, raciocínio rápido e nervos inabaláveis. Ganham de todas as raças quando o assunto é viajar.

Meio-elfo : filhos de elfos e humanos, se sobressaindo as melhores características de cada raça.

Tiefling : atormentados por sua herança sombria e sinistra, caminham entre as sombras do passado de sua raça, aproveitando as trevas ou tentando fugir delas.

Drow : raça decadente de elfos negros, ocupam as várias cidades do subterrâneo, o reino escuro de Faerun, chamado de lar pelos elfos negros.

*Draconato : nascidos para o combate, são uma raça de mercenários andarilhos, soldados e aventureiros.

*Draconato Metálico: menos comuns, incorporam valores de seus pais como justiça, honra e respeito pela vida.

*Elfo da Lua : adoram viajar e explorar o mundo, abertos às novas experiências.

*Renegado de Menzoberranzan : drow que se cansa da vida de intrigas, e quando descobertos são marcados como renegados, párias de suas casas, e são exilados da cidade.

Ladino trapaceiro : mestre da furtividade e da enganação.

Clérigo dedicado : curandeiro devoto, especializado em impedir ferimentos, restaurar a saúde e a fé no divino.

Mago controlador : são capazes de lançar torrentes de dano e usam o gelo e a energia para forçar e manipular os movimentos das criaturas.

Patrulheiro caçador : normalmente usam arcos e armas usadas em combate de duas mãos, eles aprimoram seu treinamento marcial com seu conhecimento em magia primordial.

Bruxo do açoite : é mais resistente que os outros bruxos, tem o objetivo de causa dano.

Oathbound Paladin : guerreiros da luz, fazem juramentos para servir aos deuses, proteger e preservar a Luz.

Guerreiro de armas grandes : força inigualável de dano e aço, além de resistir o bastante para defender aliados em perigo.

: força inigualável de dano e aço, além de resistir o bastante para defender aliados em perigo. Guerreiro guardião : corajoso e audaz, muito adepto do combate mano a mano.

Desenvolvido pela Cryptic Studios e distribuído pela Perfect World Entertainment, Neverwinter é um jogo que me surpreendeu muito ao jogar!Trata-se de MMORPG online, free-to-play, baseado nos clássicos RPG de fantasia Dungeons & Dragons. Possui diversos ambientes, raças para escolher e com uma boa jogabilidade. Se você gosta desse tipo de jogo, dê uma chance, você pode também se surpreender com esse fascinante jogo!Vamos começar a falar sobre os primeiros passos do jogo, mais especificamente sobre a criação dos personagens.O jogo inicia com a criação de seu personagem e existe uma infinidade de raças que podem ser escolhidas:*Conteúdo Premium: essas últimas 4 raças fazem parte de outros packs.Após isso, é escolhida a classe do personagem:Depois você irá distribuir os pontos de habilidade, e personalizar a aparência do seu personagem.Escolher dentre os 14 reinos o lugar de origem do seu personagem, e uma das 12 divindades para ele se afiliar. Essas escolhas não tem efeito na jogabilidade.Depois é só nomear o seu personagem e começar a aventura!!