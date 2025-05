O dia em que descobri site para ganhar dinheiro em games

O dia em que eu descobri um site para conseguir robux free , foi um dia normal, estava olhando os novos acessórios do roblox, mais sao pagos, e eu não tenho dinheiro para comprar até que....Um dia estava olhando novos acessórios do jogo pago chamado '' ROBLOX '' eu vi vários acessórios, mais não tinha dinheiro, ate que eu entrei no youtube para ver o que estava acontecendo, vi um vídeo de um cara chamado ( JeffBlock ) e ele fala de vários sites que da robux gratis mais tem que conseguir fazer as missões, foi o dia que eu descobri o site (GAMES HAG)... Demorei muito para entender como consigo ganhar robux, então eu criei minha conta no siteOlhei fiquei impressionado, e ao mesmo tempo confuso, pois tem que conseguir 3500 pontos para conseguir 400 robux, mais eu não sabia nem como mexia e pensei, nada e fácil nessa vida então eu criei minha conta e segui-o tutorial, ganheis gemas, e falta muitas gemas para conseguir robux, então decidi baixar o aplicativo do site no meu celular então comecei a jogar a noite ''toda'' decidi continuar no dia seguinte mais agora mais preparado, o site tem varias maneiras de ganhar pontos, estou escrevendo isso no dia 9/07/2018 estou descobrindo varias coisas pouco a pouco nesse momento estou com 136 esmeraldas e estou level 2, e muito cansativo então decido jogar... jogar...jogar então e assim que estou aprendendo pouco a pouco tudo do site, mais eu sei que um dia vou ganhar meus 400 robux desse site, então eu vou continuar jogando nesse site para conseguir pontos, então foi assim que eu consegui encontrar esse site, agradeço ao JeffBlock por me apresentar esse site! agora eu posso conseguir pontos facilmente pois baixei o aplicativo no celular, agora posso jogar até fora de casa, viciei no site, agora eu jogo por diversão, além disso eu posso ganhar money nos jogos, eu posso conseguir dinheiro em vários jogos nesse site entre eles Cod, crossfire, counter strike Go, entre vários e vários outros jogos, demora para conseguir mais vale a pena em todos os sites eu so senti confiança em 2, no ; RBXCASH e Gamehag o primeiro site que eu ganhei robux foi no rbxcash e foi 25 robux, consegui comprar 2 roupas para meu personagemagora meu personagem esta só de marca ( HAHA) não foi caro, gastei mais ou menos 17 robux em cada peça de roupa na situação que eu tava pensei duas vezes se eu ajunto ou gasto, mais decidi gastar pois meu personagem estava ''sem roupa'' então comprei ja duas roupas bonitas na minha opinião, mais uma vez obrigado youtuber JeffBlock por trazer videos mostrando sites que dão robux gratuitos,agora eu posso comprar o que eu quiser agora, ainda mais esse site dando 400 robux por 3500 esmeraldas!.