eu ganhei o csgo no gamehag

Talvez seja o melhor moba da atualidade, se não, sem dúvidas é o mais jogado. Mas francamente a quantidade de trol e jogados que ficam afk junto com o sentimento de revolta que dar quando o jogador perde 3 ou mais partidas por causa dos outros, faz muitos pararem de jogar esse jogo.

Apouco tempo começei a jogar lol visando passar de elo e me torna pelo menos diamante. Porém a quantidade de jogadores que ficam afk é impressionate. Talvez eu tenha muito azar, mas de 6 partidas jogas em 3 alguem ficou afk e perdi a partida. O sistema de remeke sem dúvidas ja salvou muitos de perde seus pdls porém grande parte dos trols ficam afk depois de minutos de jogos fazendo os outros 4 jogadores perderem seus preciosos pdls.Estou tentando sair do ouro a algumas semanas, porém na md3 ou até na md5 aparecem muitos trols e jogadores que ficam afk, tornando passar de elo algo muito dificil para quem joga sozinho. Apesar de tudo isso lol na minha opinião é o melhor jogo para se jogar com os amigos e familiares. Diferente de muitos outros mobas o league of legends tem uma interface simples, qual quer pode enterder toda a tematica do jogo em poucos minutos, além do mais é o que tem a melho historia por traz do jogos tornando-o bem mais interessante. O melhor de tudo isso é que é gratis, diferente de outros jogos que apenas se intitulam como tal. O jogo tem melhorado cada vez mais, a algum tempo qualquer invocador pode facilmente ganha skins gatris, um incentivo a mais para passar uma tarde jogando lol. Existe jogadores que vivem de jogar lol, graças aos serviços de streaming, outra oportunidade de se divertir e ganhar algo com isso.