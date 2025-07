Robux é muito caro

8b1tz Eu queria entender porque o preço do roblox é tão absurdo, até os próprios americanos reclamam do preço lá.. imagina no brasil, aqui é 26 reais... af, Vocês acham que isso um dia vai mudar?

Miguel_CO sim, o preço é mt auto, e n tem sentido isso cara

JuhPandaBloxYTofc sim é vdd





JuhPandaBloxYTofc eu comprei robux 1 vez e saiu 60 reais so por 500 robux ai agr eu uso o gamehag:3

8b1tz esse site é muito bom para ganhar robux: https://bloxawards.com/ref/290989702

e esse gamehag também, porém é mais demorado :P

8b1tz tipo nesse que mandei é bem mais rapido, no primeiro dia ja consegui 30 robux só fazendo quizz

MATEUS3032H to feliz comprei muito robux





Rahhsousa pser o preço é bem auto , agora tô tentando chegar no lvl 3 pra ver se eu consigo

AstroX_ A culpa do bobux ser tao caro n e da roblox, é do dolar, pq se fosse das empresas, todos os pacotes iriam aumentar ainda mais ou seija, 1000 V-Bucks no fortnite ficava a 55 reais.

A culpa n é do roblox.

wesleyturbo2 ta super caro, eu queria comprar algo legal mas é 25 reais =400 robux enquanto para os americanos é 5 dolares = 400 robux, acho que vou me mudar pra lá

PokeStart22 :slight_smile::relieved::grin::upside_down::slight_smile:

enzo_afonso foi sempre muito caro até em outros lugares é muito caro

NarutoUzumaki32 concordo mano

domenec mas pode compra robux pela paypal

domenec e n esquecer de usa o codigo do xmacelo ai vcs n perdi nd la ou do jeffblox

domenec o que vcs quiserem ai vcs pode fica com seus robux facils

domenec eu to na xp de level 10 la eu vo pega level 55

domenec add e no gamehag eu vo. onversa com vcs

Felipepaz07 realmente

pudim0202020 naverdade nao é tamto

gobs mano é verdade o valor dos robux é muito alto

asofinha subindo muito devagarinhi, quero xp

Riqzin Nao gosto de roblox

andr_barreto mt brabo esse game

Gabrielzintop1 concordo

Gabrielzintop1 concordamos

oxtix Entao ,não sei se é tãoo caro ,n sei se la ta em dolar ,mas n acho tão caro se for reais mesmo





oxtix Mas eu nunca gastaria com robux

oxtix Agr q vi q ta em dolar

oxtix ta realmente caro

gobs robux ta muito caro eles deviam baixar um pouco o valor ou fazer descontos nos dias festivos

vicentecalhau é mesmo e tou no gamehag para ter robux

gobs sim robux é muito caro

oxtix Sim, é apenas um jogo e é focado mais em um publico infantil e por isso devia ser mais barato

poloi0909 e caro, mas você consegue pegar com a gamehag





MxMEGA realmente

Ed_Sous Infelizmente é a vida ne moço