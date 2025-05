Como pegar o tão desejado LVL 3

Não é ganhar gemas respondendo tópicos, aqui você conquista XP pra subir de nivel. O que acontece de você ganhar gemas é escrever um artigo, aí sim se o artigo for bom você recebe gemas.. Ganhar gemas por participar do forum, acho que tem como, não tenho certeza mas está lá as formas de ganhar gema, sabe? Mas é como eu disse, essa forma de participar de forum é mais pra aumentar seu nivel.

Eu aconselho a jogar os jogos, as missões para ganhar gemas são faceis e o xp ganho é muito, depois de pegar a reconpensa basta deixar de jogar, tenho feito isso e estou quase no nivel 5, não custumo fazer muitos comentarios.

Sim, nunca peguei XP com jogos, tudo com comentários e posts

Tbm to com essa duvida

Ou consegui completando as tarefas dos jogos, para mim foi a maneira mais fácil, pois demora mais vir todos os dias ao fórum responder as pessoas sem andar a fazer spam...

