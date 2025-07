LOL é oq?

Laughing Out Loud -- esse é o significado Mas também pode ser o jogo League of Legends

lol é a abreviação do jogo estilo MOBA(Multiplayer Online Battle Arena) que significa: "League of Legends". O jogo consiste basicamente em 2 times, compostos por 5 heróis de cada lado, onde se tem como objetivo destruir a base do time oposto.

LOL é uma gíria em inglês que representa a abreviação da expressão "laughing out loud", e em português significa algo como rindo muito alto, rolando de rir, etc. Outras pessoas atribuem significados diferentes; uma variação possível é "lots of laughs".

Eu pulo todas as propagandas do Youtube então que desgraça é essa

Join the conversion by creating an account on Gamehag