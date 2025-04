Fistaszekk

Już ci mówię! Kliknij ZDOBĄDŹ masz kilka opcji. Pierwsza opcja na zdobywanie Kamieni Dusz (to kamienie które zdobywasz poprzez właśnie granie w gry) to GRY, Polecają tam róóóóóżne gry które sobie pobierasz, grasz i za zadanie np: ZAGRAJ 3 BITWY W WORLD OF TANKS dostajesz Kamienie Dusz. Druga opcja to ZLECENIA. Pobierasz aplikacje gamehag pobierasz gry na urządzeniu mobilnym, grasz i zdobywasz Kamienie Dusz. 3-cia opcja to MINI GRY. Grasz w mini gry i zdobywasz Kamienie Dusz! Możesz napisać też swój własny artykół na dany temat.... ALE NAJWAŻNIEJSZE! W NAGRODACH Możesz wydawać Kamienie Dusz na wirtualną walutę np: 5010 KAMIENI DUSZ ZA 2010 RP LEAGUE OF LEGENDS.W liście znajomych masz Misty. Jeśli coś ci niedziała lub coś cie ciekawi to do niej napisz!