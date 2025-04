Hearthstone - Synergie kart cz.2 + omówienie zadań

Nie tajemnicą jest, że każdy gracz Hearthstone próbuje nawiązać jak najlepsze zgranie kart, niektóre takie połączenie są naprawdę zabójczę. Niedawno (7 kwietnia) do gry weszło nowe rozszerzenie - Podróż do wnętrza Un`Goro. Zapraszam was na drugą część najlepszych ruchów które mogą się wam przydać, a także sposoby bronienia się przed nimi. W tej części będę prezentował 3 sposoby ze standardu i 1 sposób z Dziczy. Będę starał się wszystko streścić, ponieważ chcę jeszcze przedstawić zadania które weszły razem z rozszerzeniem. Przy okazji dziękuję za miłe komentarze pod poprzednim artykułem. Już bez przedłużania zaczynam.







- Stopione odbicie (,,Wybierz przyjaznego stronnika. Przyzwij jego kopię.")

- Krwiorodność (,,Przyzwij kopię twoich rannych stronników.")

- Mirażysta (OB - ,,Wybierz przyjaznego stronnika. Przyzwij jego kopię 1/1.")

No i tylko żeby jakiś Mag nie użył Palimorfii na Pradawnym ;)





Jedną z bez wątpienia najsilniejszych kart w całej grze jest Pradawny (30/30), aby jednak go zagrać należy mieć dwie sztuki Krwi Pradawnego i zachować je, tak aby pod koniec rundy zamieniły się w jedną potężną kartę. Trudno jest go zdobyć, ponieważ Krew kosztuje (9), niektórzy jednak mają szczęście, i Barnes przyzwie jedną, a w najlepszym przypadku dwie, jednak trzeba mieć do tego szczęście. Dzięki kilku nowym kart, można w łatwiejszy sposób zdobyć Pradawnego: Mag - Stopione odbicie (,,Wybierz przyjaznego stronnika. Przyzwij jego kopię.") Wojownik - Krwiorodność (,,Przyzwij kopię twoich rannych stronników.") Kapłan - Mirażysta (OB - ,,Wybierz przyjaznego stronnika. Przyzwij jego kopię 1/1.")No i tylko żeby jakiś Mag nie użył Palimorfii na Pradawnym ;)







Rozszerzenie dodało wiele ciekawych stronników i zaklęć dla Kapłana, jednym ze stronników jest Promieniejący żywiołak (,,Twoje zaklęcia kosztują (1) mniej.") , a jednym z zaklęc jest Wizja cieni (,,Odkryj kopię zaklęcia z twojej talii." kosztuje (2) ). Jeżeli w talii miał by się jedynie 2 zaklęcia, i oba to byłyby Wizje cienia, a dzięki żywiołaką ich koszt wynosiłby (0). Moglibyśmy wtedy rzucać zaklęcia bez końca. Ale w sumie co z tego? A no to, że wykorzystać to mogłaby Manoholiczka, za jedno rzucone zaklęcie otrzymywałaby +2 do ataku, a skoro moglibyśmy rzucać zaklęcia ile razy nam się podoba, to mogła by mieć naprawdę sporo ataku.



Z rozszerzeniem pojawił się również karta dająca trucizne broni, nie, nie chodzi tu o wzmocnienie ataku broni , ale o nową kartę Łotra - Zatrucie broni, dzięki niej weźmy każdego stronnika za jednego ciosa, nieźle, ale można to jeszcze trochę polepszyć, dzięki znanej już karcie - Nawałnica ostrzy - ,,Zniszcz twoją broń i zadaj obrażenia od niej wszystkim wrogim stronnikom.", a skoro nasza broń będzie miała truciznę, wszyscy wrodzy stronnicy zginą, no chyba że przeciwnik wcześniej wyśle szlama.







No i Dzicz, a w niej sposób dla Łotra, a potrzebna dzika karta to zaklęcie - Trzech na jednego - ,,Wybierz stronnika. Wtasuj 3 kopie jego karty do twojej talii.". Więc tak, najpierw należy mieć aktywny Kryształowy rdzeń i Kaprawe Oczko w talii, następnie należy wysłać pirata, a z talii wyjdzie Oczko, to na nim należy użyć karty Trzech na jednego, a później wysłać jakiegoś innego pirata lub cofnąć do ręki zagranego wcześnie i ponownie go wysłać, wtedy będziemy mieli cztery Oczka 5/5 gotowych do zaatakowania.







Tak, jak na początku wspomniałem, teraz omówię legendarne zadania dla każdej klasy:





Mag - Zakrzywienie czasu - pozwala rozegrać dodatkową turę, czsami może to uratować życie, ale nie zawsze, ale przeważnie tylko zwiększa czas czekania na śmierć jeżeli jesteśmy w słabej sytuacji. Aby zdobyć dodatkową turę, trzeba rzucić 6 zaklęć które nie były w naszej talii w czasie rozpoczęcia gry, czyli np. Moneta.





Paladyn - Galwadon (5/5) - adaptuje 5 razy, dużo, można mu dać dużo ataku, ukrycie, furię i inne niezłe efekty, czsam i to jednak źle że mamy tak potężną kartę, bo gdy np. przeciwnik splugawi (nowa karta) wszystkich stronników, to Galwadon szybko zginie. Wyobraźcie sobie co by zrobił z pomocą Branna Miedziobrodego. Aby 5-krotnie adaptować trzeba rzucić 6 zaklęć na swoich stronników.





Kapłan - Amara, Strażniczka Nadziei (8/8 + Prowokacja) - ustawia życie naszego bohatera na 40, dużo, no i po co komu Reno, skoro ta nie tylko ulecza, ale i zwiększa życie, no fakt, Reno był dostępny dla każdego, a Amara tylko dla Kapłana, ale i tak przecież Rena już nie można użyć w Standardzie. Aby zdobyć Amare, należy przyzwać 7 stronników z agonią.





Szaman - Megapłetw (8/8) - wypełnia naszą ręke losowymi Murlokami, przyda się na talie pod Murloki (sam taką posiadam), ale dużo bardziej przyda się gdy obaj graczę nie będą mieli już kart, wtedy taki Megapłetw był by wybawieniem, ciekawi mnie jednak jedno -"losowe", czyli wszystkie, nawet drugi Megapłetw, jeżeli znacie odpowiedź, napiszcie. Aby zdobyć tego Murloka, należy przywołać 10 innych Murloków, dobry sposób na to to karta Płetwa płetwę myję, która przywołuje 4 Murloki 1/1, czyli prawie pół zadania.





Druid - Barnabus Ciężkonogi (8/8) - zmienia koszt wszystkich stronników z talii na (0), prześwitne, jednak długo trwa zrobienie tego zadania, fakt, można zrobić specjalną talię pod zadanie, jednak wieżcie mi, Tyrantus (12/12) za (0) to naprawdę potęga. Aby zdobyć tego olbrzyma, należy wysłać pięciu stronników z atakiem 5 lub większym.





Wojownik - Sulfuras (Broń 4/2) - zmienia moc specjalną na ,,Zadaj 8 obrażeń losowemu wrogowi", no cóż, skoro Ragnaros odszedł do Dziczy, to przynajmniej można się w niego pobawić używając jego potężnego oręża, mam nadzieję że się nie pogniewa, a no tak, on nie żyje. Aby zdobyć legendarny oręż należy, wysłać 7 stronników z prowokacją.





Czarnoksiężnik - Portal Otchłani - stały portal który co turę wysyła 2 chochliki 3/2, stała dostawa chochlikó to coś naprawdę dobrego, a zwłaszcza jak skończyły się już stronnicy przeciwnikowi, jednak jednego jestem ciekaw, czy można zniszczyć go zniszczyć Wypaczoną Otchłanią lub Bójką, jeśli wiecie to napiszcie. Aby zdobyć trzeba odrzucić 6 kart.





Łowca - Królowa Carnassa (8/8) - wtasuje ona do naszej talii 15 Raptorów 3/2 o koszcie (1) z OK - ,,Dobierz kartę", całkiem nieźle jak na kartę którą można szybko zdobyć. Zadanie można wykonać bardzo szybko, jeżeli stworzy się specjalną talię. Aby zdobyć królową, należy wysłać 7 stronnikó o koszcie (1), pomocna może być karta Tol`virskiego strażnika - doda nam on 2 karty o koszcie (1) z naszej talii, jednak kosztuje ona (5).





Łotr - Kryształowy rdzeń - no i na koniec chyba najlepsze zaklęcie i chyba najłatwiejsze (wystarczy zroibić specjalną talię), wspominałem już o niej kilka razy, daje ona naszym stronniką 5/5 do końca gry. Aby zdobyć tę potęge, należy wysłać 4 stronników o tej samej nazwie, wbrew pozorom jest to bardzo proste zadanie.









