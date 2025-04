Hearthstone - Synergie kart cz.1

Nie tajemnicą jest, że każdy gracz Hearthstone próbuje nawiązać jak najlepsze zgranie kart, niektóre takie połączenie są naprawdę zabójczę. Niedawno (7 kwietnia) do gry weszło nowe rozszerzenie - Podróż do wnętrza Un`Goro. Zapraszam was na pierwszą część najlepszych ruchów które mogą się wam przydać, a także sposoby bronienia się przed nimi. W każdej części będę prezentował 3 sposoby ze standardu i 1 sposób z Dziczy, więc już bez względnego przedłużania wstępu, zaczynam.













Do gry weszło ok. 130 kart, a wśród nich legendarne zadania dla każdej klasy, niektóre z nich są naprawdę zabójczę, tak, chodzi mi tu o zadanie Łotra - Kryształowy rdzeń, sprawia on że wszyscy nasi stronnicy mają 5/5 (5 życia i 5 ataku) do końca gry, niesamowite, jednak Magowie mają sprytny sposób jak się przed tym uchronić, wystarczy zagrać kartę Kontr-zaklęcie, dzięki temu można pozbawić przeciwnika rdzeniu, który wtedy wpadnie w nasze ręce, oczywiście nie zawsze to działa, ponieważ przeciwnik będzie mógł zagrać jakieś inne zaklęcie i wtedy ono, a nie rdzeń wpadnie w nasze ręce, ale gdy w nasze ręce wpadnie rdzeń, to najczęściej kończy się to poddaniem przeciwnika, no chyba że mamy pełną rękę ;)









Jedną z pierwszych legend przedstawionych jeszcze przed nadejściem Un`Goro był Pyros (nie chwaląc się trafiłem go w pakiecie ;) ), 2/2 o koszcie (2) z agonią ,,Cofnij tę kartę do twojej ręki jako 6/6 o koszcie (6)", a później z taką samą agonią, tylko 10/10 o koszcie (10), wieżcie mi, taki Pyros czasami potrafi narobić problemóe, jednak grając kapłanem można przejąć kontrolę nad Pyrosem przeciwnika, wystarczy użyć Mikstóry szaleństwa na Pyrosie, przez co trafi on do nas, a gdy zaatakujemy nim jakiegoś wrogiego stronnika z atakiem 3 lub wyższym (lub zabijemy go w jakiś inny sposób), karta 6/6 trafi do naszej ręki. Niestety działa to tylko na Pyrosa 2/2 i mamy tylko jedną turę na zabicie Pyrosa, w innym razie Pyros ponownie trafi na stół przeciwnika.









Inną legendą która została dodana do gry razem z nadejściem Un`Goro jest Dred - Król Bagna, karta Łowcy ma mocne statystyki - 9/9 a kosztuje jedynie (7), nieźle, jednak zawsze jest jakiś haczyk - umiejętność która brzmi tak - ,,Atakuje każdego stronnika zagranego przez przeciwnika". Słabo, można go przez to pokonać z wielką łatwością, wystarczy zagrać dowolnego stronnika z trucizną, Dred go zaatakuje, a trucizna go zabije, proste. Jednak gdy trafi się Dreda w pakiecie, można go dodać do swojej drużyny, wystarczy że po zagraniu Dreda wysłać jakiegoś stronnika który by wyciszył Dreda, np. Sowę Żelaznodziobą, która kosztuje (3), prze co możabyłoby zagrać Dreda i Sowę w jednej turze