Tomb Raider- Recenzja i opis gry

Lara Croft młoda adeptka archeologii rozbiła się z załogą Endurace na jednej z wysp w Smoczym Trójkącie. Dokładniej na wyspie Yamatai. Tomb Raider jest grą akcji stworzoną przez Crystal Dynamics. Kolejne wydanie serii Tomb Raider daje nam możliwość wcielenia się w młodą Larę Croft. W grze odgrywamy rolę łowcy jak i zwierzyny dla panujących tam stworzeń. W naszym tytule dodano nowe brutalne mechaniki walki w zwarciu jak i np. z łuku. Musimy robić wszystko aby przeżyć. Gra została porównywalnado gry Uncharted. Załoga Lary Croft zostala porwana przez nieprzyjaznych tubylców. Zgadnijcie kto będzie musiał ich uratować? Według mnie gra bardzo jest niedosycona. Przez pierwsze 30 min gry szukamy jedzenia, schronu, opatrunku z szacunkiem zabijamy jelenia, a potem już jesteśmy jak jakiś Berry Grylls... Potem nasza bohaterka nawet nie jest głodna :D. W sumie rozumiem robienie fabuły i nagle przestanie jej robienia bo jesteśmy głodni. W grze zbieramy surowce aby ulepszać bronie lub ulepszać samego siebie. Zdobywamy również XP za zabicie zwierzyny lub obszukanie martwego ciała. Wielkim + jest to że Lara za każdym razem zdobywa nowe przedmioty od nieprzyjaznych tubylców np. czekan pomaga nam się wspiać, wciągarka lin itd. Według mnie w grze szkoda że nie ma zadań pobocznych, ale za to mamy artefakty lub bioskrzynki. Sam świat Tomb Raider jak nam mówi autor jest otwarty, lecz jak chcemy przejść misję mamy tylko 1 przejscie nie można jakoś inaczej. Tak samo mamy z obozowiskami możemy zrobić szybką podróż z jednego do drugiego ale to i tak i tak nam nic nie da. Więc jak byśmy chcieli pochodzić swobodnie po jaskiniach i świecie gra nam nie pozwoli. Więc czemu tak jest dlaczego Tomb Raider nie może być taki jak kiedyś eksplorujemy zagadki grobowców co nam zabierało trochę czasu. Teraz "Grobowce" mają tylko wąski krótki korytarz, łatwą zagadkę i na końcu bezużyteczny skarb. By trafić do trochę młodszej widowni gra stwierdziła, że lepiej dać więcej strzelanki niż survivalu i eksploracji grobowców. Lecz w samą grę gra się genialnie, grafika w tej grze jest obłędna. Lara może mieć max 4 bronie, z czego np. ja korzystałem tylko z łuku. To teraz to podsumujmy gameplay jest wspaniały o graficę nawet nie będę mówił. Lecz ten tytuł nie ma nic wspólnego z poprzednimi tytułami Tomb Raider, nie ma już eksploracji grobowców ani szukania np. przycisków przez dobre 2 godziny. Całą fabułe da się przejść w 10 godzin ja próbowałem i przeszedłem w 11 więc dobry wynik.

Myślę że artykuł się spodobał :).