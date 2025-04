Sprzedam konto steam z grami takimi jak: Counter strike global ovensive (vac) Rocket league Euro truck symulator 2 Wiedźmin 1 Wiedźmin 2 Blood and bacon Defy grafity I 20 centów na profilu, cena do ustalenia, priv

GEMER

Bo są głupi to dali, vac jest tylko do csa i to dużo znaczy, jak się nie znasz to nie pisz