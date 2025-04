League of Legends 2

Witam , nazywam się Mati mój nick w tej gierce to :Santix24 Posiadam kanał na youtube. Gram w Lol'a od tygodnia i gra mnie fascynuje chciałbym nazbierać na tym portalu 2200 punktów i zdobyć 750 RP (wirtualnej waluty gry) Mój znajomy wypłacił psc o wartości 30 zł więc mam zaufanie do tej apki. Mam nadzieję że napiszesz komentarz. Dzieki za przeczytanie

tekst w teorii literatury – wypowiedź stanowiąca zamkniętą całość z punktu widzenia treści, często utrwalona graficznie.

tekst w tekstologii – utrwalony (najczęściej w postaci pisemnej) ciąg znaków językowych, przyjmowany jako niezmienny i niemogący podlegać przemianom w procesie komunikacji językowej.

tekst w semiotyce – każdy wytwór kultury (tekst kultury) stanowiący całość uporządkowaną według określonych reguł, np. dzieło sztuki, ubiór, zachowanie realizujące jakiś utrwalony wzorzec kulturowy.

tekst w językoznawstwie strukturalistycznym – przedmiot konkretny służący do przekazywania informacji na bazie rozumianego abstrakcyjnie języka; także fizyczny wytwór sytuacji komunikacyjnej.

tekst w muzyce – słowa utworu muzycznego, np. piosenki lub arii.

tekst spójny – koherentna (np. pod względem semantycznym lub formalnym) struktura języka naturalnego.

tekst prawny

tekst jednolity

tekst jawny

tekst poboczny dramatu

tekst kanoniczny

tekst autentyczny

tekst krytyczny

tekstologia

tekstowy typ danych

Tę stronę ostatnio edytowano 27 mar 2020, 11:29.

