Na jakich proporcjach ekranu grać w Counter strike'a?

GEMER

Cześć witam wszystkich. Dzisiaj po mówimy sobie o proporcjach ekranu w grze CS GO. Serdecznie zapraszam do artykułu ;)

Co do proporcji. Jest to według mnie jest to jeden z wielu czynników warunkujących to w jaki sposób gra jest przez nas odbierana oraz jak nam się gra. Wielu z was zastanawia się o rozdzielczości, jakie proporcje ekranu wybrać. Ja w tym artykule nie będę wam wskazywał różnic między proporcjami ekranu 16:9, 16:10 i 4:3. Skupię się tutaj głównie na tym, dlaczego przez tak długi czas grałem na 16:9 potem 16:10, dlaczego teraz przesiadłem się na 4:3. Po pierwsze- proporcje ekranu. Rozdzielczość ,której używam czyli 1280:960 sprawia, że dostaje się dodatkowe fps w grze, jeśli mamy oczywiście słaby sprzęt. Na początku grałem przez długi czas na 16:9, później na 16:10 ze względu na sprzęt jaki wtedy posiadałem. Nie mogłem sobie pozwolić na na 16:10 ,z takim ustawieniami jakie obecnie mam. Na 16:9 troszkę gra lagowała, fps-ów mi troszkę zjadało i dlatego się tak przesiadłem. Obecnie na nowym sprzęcie jaki posiadam proporcji 4:3 nie wybierałem pod kątem fps-ów, ponieważ przy 16:9 ultra tak czy siak mam te 400-500 fps'ów czy nawet więcej. Więc w sumie różnicy mi to tam nie robi. Ale może pomóc to niektórym z was wyciągnąć dodatkową ilość fps-ów. Jeśli w grze wyciągacie ledwo 50- 60fps, ponieważ wiem, że taki sprzęt część z was też posiada, tych fps-ów jest po prostu mało. Po drugie i najważniejsze. Na 4 :3 szybszciej celuję ponieważ na takim obecnie gram. Szybkość poruszania się celownika na boki jest inna niż w przypadku 16:9 ze względu na zmienioną oś poziomą na różnych proporcjach ekranu i różnych rozdzielczościach nasza czułość myszy jest inna. Przykładowo mam ustawione teraz sobie 500 DPI i czułość 2,7 i są to moje ustawienia optymalne na rozdzielczości full hd czy 16:9. Szybkość poruszania się celownika na bok jest o wiele mniejsza i ciężko było mi się obracać przy obecnym rozstawieniu podkładki i myszki na biurku w ustawieniach 16:10 na tej samej czułości i tym samym DPI. Celownik porusza się o wiele płynniej i nie mam problemów z celowaniem czy obracaniem się o 180 stopni co jest dla mnie bardzo ważne, jeśli mam szybko sprawdzić swoje plecy. Jeśli chcecie zmienić sobie proporcje ekranu to pamiętajcie też o tym, aby ustawić sobie na nowo czułość myszy oraz celownik, który przy zmianie proporcji ekranu i rozdzielczości troszkę się zmienia. Po trzecie na różnych proporcjach ekranu mamy różne pole widzenia. Przy proporcjach 16:9 widzimy naprawdę bardzo dużo ze względu na szersze pole widzenia, co zarazem jest i dobre i złe. Po pierwsze pozytywem tej proporcji ekranu jest to, że swoim wzrokiem ogarniamy całkiem spory teren przed sobą. Możemy zobaczyć coś, czego przy 4:3 nie jesteśmy w stanie dostrzec. Elementy na mapie są lepiej widoczne wszystko bardzo ładnie wygląda i łatwiej jest cokolwiek dostrzec. Niestety negatywną stroną 16:9 jest to, że na o wiele większą ilość szczegółów musimy zwrócić uwagę na naszym ekranie. Im więcej rzeczy na ekranie oczywiście im więcej widzimy, w tym gorzej się skupić na konkretnym małym celu. Na konkretnym obrębie naszego ekranu przy proporcji 4:3 tego problemu nie ma, ponieważ pole widzenia jest mniejsze. Jest mniej rzeczy na ekranie dzięki czemu łatwiej jest się skupić na celu. Jedyną rzeczą na której powinniśmy się skupić to na ustawieniu naszego celownika na głowie przeciwnika, a nie na tym co się dzieje w którymś z boku naszego ekranu.Jeśli już mówimy o szerszym polu widzenia to na 3:4 rozciągniętym modele postacie też są szersze, dzięki czemu łatwiej jest się w taki target wcelować. W przypadku 16:9 modele są węższe i trudniej jest taki cel trafić. Ale jeśli ma się dobrego aima, to czy gracie na 3:4 czy 16:9 nie powinno robić to wam dużej różnicy. Ogólnie to teraz taka notka ode mnie z serca. Nie patrzcie na to, kto na jakiej rozdzielczości gra. To, że większość pro playerów gry na 4:3 nie oznacza, że wy też musicie na takiej rozdzielczości, na takie proporcje ekranu graczyć. Grałem przez długi czas na 3:4. Zacząłem zwracać uwagę na grafikę i przeszedłem na 16:9. Młodzi gracze grają właśnie też na full HD 16:9, ponieważ na takiej zaczęli swoją przygodę z csem. Ja natomiast ustawiłem sobie niedawno 3:4 rozciągnięte, ze względu na ustawienia myszy na podkładce oraz mikrofonu, który na tej podkładce też się znajduje. Musiałem tak pokombinować, aby gra wyglądała dobrze. Jeśli chodzi o grafikę oraz ruchy, żeby były płynne. I dokładne na takich ustawieniach gra mi się o wiele lepiej niż na poprzednich, o którym wam wspominałem. Jeśli komputer wam pozwala poeksperymentować sobie z rozdzielczością itp. to warto spróbować chociażby tylko po to, żeby wam się dobrze grało, ponieważ o to w tym chodzi. I co z tego, że macie dobrą grafikę, wszystko wygląda genialnie, bardzo ładnie, pięknie, ostro i tak dalej jeśli ciężko wam się wcelować w przeciwnika i co chwile giniecie. Jeśli zależy wam na dobrej grafice oraz na tym żeby gra w csa szła wam coraz lepiej, to musicie znaleźć sobie kompromis pomiędzy jednym, a drugim. Moim kompromisem jest właśnie proporcja 3:4 i rozdzielczość 1280:960, dzięki czemu gra wygląda jeszcze w miarę dobrze, a na wygląd gry strasznie zwracam uwagę. No i strzelam, poruszam się tak jakbym śmigał palcem po jedwabiu. Too tyle z mojej strony. Do kolejnego cześć :D