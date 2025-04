Ile pikseli w zdjęciu do artykułu?

eroo7981

Siema, Mam problem a mianowicie napisałem artykuł zostało mi tylko wstawić zdjęcia na title. Wyczytałem, że zdjęcie powinno mieć 2000x1500 px więc tak też je zmodyfikowałem no i... Wstawiam i jeb zdjęcie potwornie duże nie mogę zaznaczyć elementu znika przycisk Dodaj -.- Po pomniejszeniu strony do 25% przycisk się pojawia ale zdj wciąż jest tak ogromne, że do niczego się nie nadaje... Może ktoś wie jakie są standardowe wymiary zdjęcia jakie powinny być ? A może to u mnie jest z czymś problem ?