Pytania i odpowiedzi

Piovani Witajcie. Związku, że czasami mamy jakieś pytania a na forum jest taki bałagan, że ciężko co kolwiek wyszukać pomyslalam ze przyda sie tutaj taki temat. Grupa jest przejrzysta i posiada fajnych ogarnietych uzytkownikow, dlatego odpowiedź przez was udzielona na pewno bedzie rzeczową i konkretną.

Piovani Ja osobiście mam 2 pytania 1. Czy można gdzieś zmienic nick bo chciałabym to jakos zmienic ale nie wiem co jak i gdzie 2. Czy ma ktoś kwietniowy kod.

drenn3 Jeśli chodzi o drugie pytanie to mam kod wiosenny: W3LC0M3-5PR!NG-GA oraz na 2020: M0B!L3-2020-GA. Na kwiecień nic nie ma obecnie.



Jeśli chodzi o pierwsze pytanie to tak, da się zmienić nick, nawet osoby z tej grupy to robiły. Niestety nie wiem gdzie tego dokonać.

5yerdg67rte Ile się czeka tutaj na paysafecard 20 zł ? Bo pisze, że 24h ale nie do końca wierzę w tak krótki czas. Na innej stronie czekałem tak może z miesiąc na taką samą nagrodę.

lilLAG Żeby zmienić nick wystarczy z prawej z trzech kropeczek wejść w ustawienia(lub z profilu w edytuj) i tam po lewej mamy nazwę użytkownika.



Co do paysafecard zamówiłam niedawno i przyszło w mniej niż pół godziny, czy tak jest zawsze nie wiem, to był mój pierwszy raz :3

drenn3 Mój zamówiony psc 20 zł przyszedł po kilku dniach. Ale był w promocji -8% więc to pewnie dlatego. zzazwyczaj trwa to szybciej.

KappaHype @drenn3 - nie wolno zamieszczać kodów, które znajdują się w zakładce giveaway, ponieważ ich celem jest wynagrodzenie użytkowników za wykonanie zadań tam umieszczonych np. zaobserwowania na Twitterze, tego typu komentarze będą usuwane.

@Panach5 - nie ma z góry określonego terminu, w którym psc pojawia się na koncie. 24 godziny to czas, w którym zazwyczaj psc jest wysyłany i pojawia się na Twoim koncie, lecz przed wysłenim trzeba podjąć inne kroki jak przygotowanie zamówienia itp. Trzeba też zaznaczyć, że czas ten wydłuża się, gdy kodów nie ma na stanie i uzupełniają oni ich ilość. W każdym razie nagrody są dostarczane w ciągu 30 dni.

lilLAG Czy poza tą grupą istnieją tu jeszcze jakieś sensowne i nie kompletnie zapomniane?



drenn3 Wątpię, ponieważ wcześniej niemożliwe było założenie grupy przez błąd strony. Dopiero po moim zgłoszeniu go naprawiono i stworzyłem tę grupę.

Można ewentualnie szukać kontaktu do "naczelny pisarz", który swego czasu zbierał ludzi do swoich znajomych by móc pisać z ogarniętymi ludźmi. To jednak było dawno i nie wiem czy wciąż jest aktywny.

lilLAG Szkoda że ludzie to teraz traktują jak zakładanie nowych wątków ^^;

Użytkownik mało aktywny, więc zgaduję że spóźniłam się na tę imprezę. Dzięki za odpowiedź mimo wszystko.



KiszonyJohny kto ostatecznie wypuszcza artykuł do wglądu publicznego





KiszonyJohny da się jeszcze zostać modem czy coś w tym stylu





KappaHype @KiszonyJohny - Moderator ostatecznie wypuszcza do wglądu. Nabór na moderatora był już jakiś czas temu, więc najlepiej napisać do działu wsparcia osobiście, że chcesz zostać moderatorem.

KiszonyJohny ok





scssoftware To ja mam pytanie, może trywialne czy jeśli np. napisałabym znajomemu artykuł i on ewentualnie poprawiłby ortografię i zgodziłbym się na jego opublikowanie na gamehag to czy jest takie coś zgodne z zasadami , czy nie?

lilLAG W sensie znajomy opublikowałby twój artykuł? Moralnie jest to niewłaściwe, jednak o ile artykuł zostałby opublikowany tylko tu przez niego to nie sądzę, żeby ktokolwiek był w stanie to zweryfikować.

Nie rób tak, sam sobie zarób kd.



scssoftware Dzięki za odpowiedź. Chociaż nie robiłbym tego za darmo bo piszę artykuły około 3 godziny.

KiszonyJohny Jakie w ogóle są kary za spam lub plagiat?

lilLAG Jeśli pytasz o to w związku z artykułami to chyba w ogóle nie ma. Co raz gdzieś widzę że odrzucono niesłusznie artykuł za spam/plagiat, ale jeszcze nie widziałam żeby ktoś przy tym narzekał na karę, tylko że musi wysłać po raz któryś.

Jeśli pytasz też o forum to tu jest jakieś info, szkoda że nie przypięte i prosto w twarz https://gamehag.com/pl/forum/t/58503-kary-zabieranie-expa-oraz-bany

KappaHype Za plagiat również są kary i to dość surowe.



KiszonyJohny Oby tak było, ale ludzie nie zdają sobie z tego sprawy za bardzo. Kopiują prace lub spamią myśląc, że dostaną za to KD.

drenn3 Ja czekam na dzień aż ktoś będzie tak zawzięty, że złoży pozew sądowy.

Gracgal Ja również :)





KiszonyJohny Czy będą jeszcze promocje - 50% na skrzynie promocji wiosennej