Dlaczego era CS-a się skończy?

ZagneR

1: Dzieci w grze. Cs stał się popularny podczas gdy więksi twórcy zaczęli promować tą grę. Do csa zleciały się tłumy dzieci które zapragneły być jak ich bóg, i z normalnego chodź zróżnicowanego community CS zapełnił si3 Polskimi dziećmi które poza agresją i skinami nie pokazują nic na poziomie skilla.

2: Nowe aktualizację. Co jakiś czas CS zostaje (ulepszony) naprawiane są błędy oraz wprowadzane nowe zmiany mające ułatwić rozgrywkę, zamiast tego dostajemy serwery w ugandzie oraz nowe dzwięki które ranią moje uszy zamias zrobić coś pożytecznege jak tic128 na mm-ach lub wprowadzeniu serwerów tam gdzie są naprawde potrzebne dostajemy kupe w ładnym opakowaniu.

3: W pogoni za zarobkiem. Do gry dodawane są taśmowo nowe skiny do broni, naklejki, piosenki i inne bzdety byle odbiorca wpłacił jak najwięcej pieniędzy do gry, ludzie zamiast podziwiać ace-y oraz niesamowite zagrania żebrają o skiny od ytuberów i nie liczy się ten ze skillem lecz ten który rozda lepsze skiny na givałejach.

4: Hazard. W mniejszym lub większym stopniu hazard w CSie został ograniczony do starszych odbiorców oraz niektórych krajów. Hazard napędzający gospodarkę w jakimś stopniu umarła co zmnienszy zapotrzebowanie na ten tytuł

5: Mniej cheaterów. Duża część grazy która zakupiła tą grę już nigdy się nie pojawi ponieważ ich konta są zablokowane i nieaktywne sam czyszcze listę znajomych co tydzień z VAC. Ludzie którzy tak chętnie kupowali CSa by irytować innych i oszukiwać nie mają już takiego pola do popisu. Tytuł jest droższy musisz nabić 21 pozio. I prime łączony z numerem telefonu. Cziterzy nie umrą, ale zostaną zredukowani a to oni byli źródłem finansowym Valve.

Wydaje mi się że te pomody w jakimś stopniu odwzorowują wasze odcxucia względem tej gry, jest to moja opinia i chętnie ustosunkuje się do waszych komentarzy :) pozdrawiam