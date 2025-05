Zestawy chromatyczne za punkty zasług League of Legends

Zestawy chromatyczne zostały wprowadzone do Ligi Legend dość niedawno, wielu wydawało się, że to świetny pomysł producenta, lecz jak się potem okazało wcale tak nie było i owe zestawy nie cieszyły się zbyt dużą popularnością wśród graczy. Moim zdaniem było to spowodowane ich ceną (Tylko za riot points). Jednak od kilkunastu dni można je zakupić również za pz, czyli walutę którą otrzymujemy za każdy mecz.

Tak jak wspomniałem we wstępie małe zmiany wizualne do naszych postaci/ skórek można zakupić za pz (każdy kolor aktualnie kosztuje 2000pz). Riot od razu zapowiedział, że wraz z wydaniem nowych chromatycznych zestawów ich cena cały czas będzie tylko i wyłączenie za Riot points lecz z biegiem czasu ma się stać tak jak ze starszymi zestawami (Dostęp również za Pz).

Przejdźmy więc do sedna, jakie chromatyczne zestawy możemy aktualnie zakupić za pz?

Pierwszym bohaterem będzie uwieczniony na zdjęciu powyżej bard, który posiada 3 różne kolory do wyboru(Na wstępie chciałbym podkreślić, że wymieniane nazwy są zgodne z kolejnością kolorów na obrazkach):

Bard - Rozkwit Nagietka

Bard - Rozkwit Bluszczu

Bard -Rozkwit Szałwi





Następny Bohater - Lucian:

Lucian - Prima Zółty

Lucian - Prima Czerwony

Lucian - Prima Niebieski





Następny Bohater - Morgana

Morgana - Nawiedzona Trucizna

Morgana - Nawiedzona Bladość

Morgana - Nawiedzony Heban





Następny Bohater - Blitzcrank

Blitzcrank - Stopiona Stal

Blitzcrank - Kobaltowa Stal

Blitzcrank - Spiżowa Stal





Następny Bohater - Caitlyn

Caitlyn - Różowa Rebelia

Caitlyn - Zielona Rebelia

Caitlyn - Niebieska Rebelia





Następny Bohater - Cassiopeia

Cassiopeia - Dzienna Klątwa

Cassiopeia - Poranna Klątwa

Cassiopeia - Nocna Klątwa





Następny Bohater - Darius

Darius - Żelazna Kuźnia

Darius - Brązowa Kuźnia

Darius - Miedziana Kuźnia





Następny Bohater - Fizz

Fizz - Parząca Pomarańcz

Fizz - Parząca Czerń

Fizz - Parząca Czerwień





Następny Bohater - Garen

Garen - Szlachetny Granat

Garen - Szlachetna Śliwka

Garen - Szlachetna Kość Słoniowa



Ostatni z bohaterów - Zac

Zac - Słodycz Pomarańczy

Zac - Słodycz Gumy

Zac - Słodycz Miodu

Przejdźmy teraz do dostępnych zestawów chromatycznych dostępnych dla poszczególnych skórek

Zaczniemy od Jax'a Nemesis

Jax Nemesis - Kremowy Piasek

Jax Nemesis - Bursztynowy Piasek

Jax Nemesis - Ceglany Piasek



Następna Skórka - Lee Sin Smocza Pięść

Lee Sin Smoczej Pięści - Czarny Pojedynek

Lee Sin Smoczej Pięści - Niebieski Pojedynek

Lee Sin Smoczej Pięści - Żółty Pojedynek



Następna Skórka - Basenowa Leona

Basenowa Leona - Różowy Świt

Basenowa Leona - Cytrynowy Świt

Basenowa Leona - Lazurowy Świt



Następna Skórka - Master Yi Łowca Głów

Mastery Yi Łowca Głów - Złoty Atak

Master Yi Łowca Głów - Wodny Atak

Master Yi Łowca Głów - Karmazynowy Atak



Następna Skórka - Tristana Z Wyrzutnią Rakiet

Tristana Z Wyrzutnią Rakiet - Granatowy Punk

Tristana Z Wyrzutnią Rakiet - Fioletowy Punk

Tristana Z Wyrzutnią Rakiet - Pomarańczowy Punk



Następna Skórka - Karthus Żniwiarz

Karthus Żniwiarz - Plaga Poparzenia

Karthus Żniwiarz - Plaga Zarazy

Karthuś Żniwiarz - Plaga Odmrożenia



Następna Skórka - Pogromczyni Smoków Vayne

Pogromczyni Smoków Vayne - Zielony Chaos

Pogromczyni Smoków Vayne - Czerwony Chaos

Pogromczyni Smoków Vayne - Srebrny Chaos



Następna Skórka - Nasus Mroczny Rycerz

Nasus Mroczny Rycerz - Plaga Poparzenia

Nasus Mroczny Rycerz - Plaga Zarazy

Nasus Mroczny Rycerz - Plaga Odmrożenia



Ostatnia Skórka - Nami Koi

Nami Koi - Słoneczny Żywioł

Nami Koi - Dumny Żywioł

Nami Koi - Zmierzchający Żywioł



Dziękuję ze przeczytanie artukułu, pozdrawiam i czekam na komentarze ;)