Zestawienie skórek - Caitlyn ( League of Legends )

Caitlyn posiada sporą pulę skórek, zarówno nowszych jak i starszych. Współdzieli tematy z innymi bohaterami i zawiera nawiązujące smaczki, dlatego też o nich dzisiaj opowiem.

1. Resistance Caitlyn (pol. Caitlyn Bojowniczka)

Jest to jeden z jej pierwszych, jak i bardzo mało popularny skin. Nie wnosi nic wielkiego do naszej bohaterki, dlatego bardzo ciężko spotkać go w grze – gdy ktoś kupuje już skina, po prostu zazwyczaj wybiera innego. Tematyką dzieli się z nową skórką Resistance Illaoi.

Moja ocena: 4/10

2. Sheriff Caitlyn (pol. Caitlyn Szeryf)

Ten cieszący się najmniejszą popularnością skin nie zmaga się z tym bez powodu – niezachęcający splash art, nudny model postaci i brak nowych animacji najzwyczajniej w świecie nie zachęcają do zakupu. Ale czego można oczekiwać od drugiego z pierwszych skinów?

Moja ocena: 3/10

3. Safari Caitlyn (pol. Caitlyn na Safari)

Jest to jedna z kilku skórek nawiązujących do popularnych przeglądarek internetowych. Skin, chociaż prosty, posiada bardzo ładny model, jednak przez konkurencję w postaci nowszych, lepszych skórek jest po prostu rzadziej kupowany. Pozostałe skiny o tematyce przeglądarek mają Ezreal, Ahri i Rammus.

Moja ocena: 6/10

4. Officer Caitlyn (pol. Posterunkowa Caitlyn)

Jest to najpopularniejszy z tańszych skórek bohaterki. Model postaci bardzo przypomina podstawowy z barwą Niebieska Rebelia. Tematykę dzieli z Officer Vi (pol. Posterunkowa Vi)

Moja ocena: 5/10

5. Arctic Warfare Caitlyn (pol. Arktyczna Caitlyn)

Jest to zimowy skin do szeryfa Piltover. Ubrana jest na nim w puchatą kurtkę i typowo zimową, starą czapkę, a jej karabin jest w całości drweniany z metalowymi elementami. Osobiście bardzo lubię tą skórkę po prostu dlatego, że jej model jest ładny.

Moja ocena: 6/10

6. Headhunter Caitlyn (pol. Caitlyn Łowczyni Głów)

Tematyką skórki dzieli się z Akali, Rengarem, Nidalee i Masterem Yi. Jest to jej pierwszy skin ze zmienionymi animacjami, co zostało bardzo dobrze przyjęte przez graczy. W tej skórce nie ma się do czego przyczepić – model postaci, recall, animacje cieszą oczy, chociaż wiadomo, że gdyby był nowszy, zapewne otrzymałaby jakieś efekty dźwiękowe.

Moja ocena: 8/10

7. Lunar Wraith Caitlyn (pol. Księżycowa Zjawa Caitlyn)

Ta dzieląca z Morganą tematykę i splash art skórka, jest jednym ze skinów noworocznych dostępnych cały rok. Jest to jedyny epic skin do Caitlyn. Do skróki, podczas eventu Chińskiego Roku Psa, otrzymała tymczasowo dostępną, złotą barwę i ikonkę przywoływacza. Posiada zmienione wszystkie animacje umiejętności i efekty dźwiękowe, czym zasługuje na swoją cenę.

Moja ocena: 10/10

8. Pulsfire Caitlyn (pol. Cybernetyczna Caitlyn)

Jest to skin legendrany, drugi z niedawno rozwiniętej serii Pulsefire. Grając w nim nie wcielamy się w tę samą Caitlyn, a w jej wersję z przyszłości, zafascynowaną teraźniejszością i 'retro' przedmiotami ze sklepu. Skórka została bardzo pozytywnie przyjęta przez graczy, podobnie jak pozostałe skiny Pulsfire.

Moja ocena: 10/10

9. Caitlyn Rebel Bundle (pol. Caitlyn Rebelia)

Nie jest to skórka, a zestaw trzech barw – zieleni, różu i niebieskiego, ozdabiających model naszej postaci. Są tanie i nawet ładne, ale ciężko jakąś spotkać poza grą na botach – te mają ją zadziwiająco często.

A co Ty myślisz o skórkach do Caitlyn? Podobało Ci się zestawienie jej skórek? Piszcie w komentarzach opinie!