Zacznij wygrywać w League of Legends [5 zasad]

Czy cały czas nie możesz awansować do wyższych dywizji w League of Legends? Spokojnie, jest na to sposób. Jeśli zastosujesz się do 5 zasad, które zaraz opiszę to gwarantuje Ci, że za niedługo twoja ranga ulegnie zmianie. League of Legends to bardzo wymagająca gra. Żeby wygrać potrzebujesz umiejętności współpracy, komunikacji oraz umiejętności indywidualnych. Lecz to nie wszystko. Oto 5 zasad, które pozwolą Ci zacząć zwyciężać.

Zasada 1.

Spokój i opanowanie

Żeby móc grać na swoich największych obrotach musisz myśleć trzeźwo i być spokojnym. To właśnie te czynniku wpływają na jakość twojej gry. Dlatego od razu po wejściu do gry zmutuj swoich sojuszników. Zaufaj mi, nie chcesz czytać jak twoi stronnicy kłócą się o byle co. Lepiej być cały czas skupionym na swojej grze. W końcu walczysz o LP (League Points). Pamiętaj o tym, aby zostawić włączone pingi. Będziesz wiedział o tym czy twój jungler idzie ci pomóc czy też drużyna przeciwna jest niewidoczna na mapie.









Zasada 2.



Graj bezpiecznie

Jest takie powiedzenie „najlepszą obroną jest atak". Nie w Leauge of Legends! Atakując przeciwnika wywierasz pressing, pushujesz linie. Stawia cię to w niekorzystnej sytuacji. Jungler przeciwnika ma wtedy idealną sytuację do zgankowania i łatwego zabicia cię lub spalenia twoich czarów (flash, heal). Zauważ, że w profesjonalnych ligach, gracze grają defensywnie. Wyczekują odpowiedni moment do zaatakowania. Jeśli grasz postacią, którą łatwo poke'ować (pojedyncze uderzenia przeciwnika) wykorzystaj to,np. strzelcy. Również harass (zbijanie przeciwnikowi znaczącą ilość życia) będzie korzystne dla ciebie. Świetnym przykładem jest Lux, Mundo. Ich umiejętności pozwalają na łatwe obijanie przeciwnika. Jeśli będziesz obijał przeciwnika i nie będziesz pushował linii to będziesz miał bardzo dużą przewagę. Jeśli twój jungler to zauważy to na pewno przyjdzie na twoją linię.











Zasada 3.



Obserwuj zachowanie przeciwnika.



Twój przeciwnik może grać na wiele sposobów: agresywnie, defensywnie, pasywnie, może schodzić z linii lub też na niej zostawać przez cały czas. Musisz umieć to wykorzystać.

Gdy zauważysz, że przeciwnik schodzi z linii stawiaj dużo wardów i sygnalizuj im to. Będzie to bardzo pomocne i pomoże twoim sojusznikom.

Jeśli twój przeciwnik gra agresywnie poczekaj na ganka. Nie wchodź w niepotrzebne potyczki bo możesz stracić dużo hp. Staraj się poke'ować przeciwnika podczas gdy on dobija miniony. Postaw totem kontroli w krzaku tak aby twój jungler miał pewność, że nikt go nie widzi. Wtedy zainicjuj walkę. Prawdopodobieństwo zabójstwa przeciwnika jest bardzo wysoka.

Gdy twój przeciwnik gra defensywnie staraj się nie pushować linii. Dobijaj miniony w ostatniej chwili. Pamiętaj o wardach! To one będą cię informowały, gdzie jest enemy jungler.

Gdy twój przeciwnik gra pasywnie zasada jest prosta. Musisz go harassować oraz poke'ować. Jeśli zauważysz, że jungler przeciwnika jest po drugiej strony mapy możesz zainicjować walkę. Pamiętaj o tym, że lepiej mieć wszystkie skillshoty oraz spelle dostępne. Ułatwi Ci to zabicie przeciwnika.









Zasada 4.

Znajdź kumpla do wspólnej gry.



Jak wiadomo granie w pojedynkę jest dosyć uciążliwe, dlatego zaproś znajomego do wspólnej gry. Może to być nawet twój ostatni kolega z drużyny, który pokazał, że rozumie tę grę. Dzięki temu wasza współpraca będzie efektywniejsza i pozwoli na osiągnięcie większych sukcesów. Szukajcie takich rozwiązań, aby jeden z was wykerował grę, np. pozwalaj mu zabierać kille i farmę. Pamiętaj o komunikatorze typu TeamSpeak, Discord. Ułatwi wam to grę.







Zasada 5.

Wykorzystuj śmierć przeciwnika

Na mapie znajduje się wiele czynników, celów pobocznych, które wpłyną na dalszy los gry. Dlatego jeśli zabijesz przeciwnika, większość drużyny lub całą drużynę to sprawdź mapę. Oszacuj czy bardziej ci się opłaci zrobienie dragona, barona czy też lepiej jest po prostu pushować.

Mając barona masz bardzo dużą przewagę podczas pushowania.

Posiadając 4 dragona cała twoja drużyna otrzymuje runę, która będzie was wspomagać.

Pushując linię możesz szybciej dostać się do inhibitora/nexusa.



Wybierz mądrze i pamiętaj, że w tej grze trzeba grać drużynowo! Trenuj i wzbogacaj się o nowe umiejętności i wykaż się w grze. Summoner's Rift czeka na Ciebie!