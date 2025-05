War Thunder: opis maszyny P-47D-22-RE

War Thunder to popularna gra wojenna, która oferuje szeroki wybór samolotów z różnych okresów historycznych. Jednym z najpotężniejszych i najbardziej rozpoznawalnych samolotów dostępnych w grze jest P-47D-22-RE, znany również jako "Thunderbolt". Ten amerykański myśliwiec pokazuje swoją siłę i wszechstronność na polu bitwy, zapewniając graczom niezapomniane doznania w walce powietrznej. Przyjrzyjmy się bliżej tej imponującej maszynie.

Historia

P-47D-22-RE Thunderbolt był amerykańskim myśliwcem-bombowcem, który wziął udział w II wojnie światowej. Był to jednoosobowy, jednosilnikowy samolot o napędzie tłokowym. P-47D-22-RE był znany ze swojej wytrzymałości, potężnej sylwetki i imponujących osiągów. Samolot ten brał udział w wielu misjach bojowych, zapewniając wsparcie powietrzne i wykonując bombardowania strategiczne. Jego zdolności bojowe i niezawodność czyniły go jednym z najważniejszych samolotów w amerykańskim arsenale.

Wyposażenie

P-47D-22-RE był wyposażony w silnik Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp o mocy 2000 koni mechanicznych. Dzięki temu potężnemu silnikowi samolot mógł osiągać imponującą prędkość maksymalną wynoszącą około 692 km/h na wysokości 9754 metrów. Maszyna była również znana z doskonałej wytrzymałości, dzięki grubemu pancerzowi i solidnej konstrukcji, co zapewniało ochronę dla pilota w trakcie walki. P-47D-22-RE był uzbrojony w osiem działek kal. 12,7 mm, co zapewniało znakomitą siłę ognia i zdolność do niszczenia wrogich samolotów i celów naziemnych.

Obrażenia

P-47D-22-RE Thunderbolt był niezwykle skutecznym myśliwcem-bombowcem. Jego osiem działek kal. 12,7 mm, strzelających z prędkością około 800 pocisków na minutę, zadawało potężne obrażenia wrogim jednostkom. Maszyna mogła przenosić różnego rodzaju uzbrojenie, w tym bomby, rakiety i zewnętrzne zbiorniki paliwa. Dzięki temu P-47D-22-RE był zdolny do przeprowadzania ataków na cele naziemne i zwalczania wrogich samolotów.



Zdolności

P-47D-22-RE Thunderbolt był znany ze swojej wszechstronności i zdolności do wykonywania różnych zadań na polu bitwy. Samolot mógł pełnić rolę myśliwca, bombardiera czy też samolotu szturmowego. Jego potężne uzbrojenie, wytrzymałość i osiągi czyniły go niezwykle skutecznym na polu walki. Ponadto, P-47D-22-RE miał także doskonałe właściwości pilotażowe, umożliwiające precyzyjne manewry i ataki na wrogie jednostki.





Ocena na Metacritic

War Thunder to gra, która zdobyła szerokie uznanie zarówno wśród graczy, jak i krytyków. Jeśli chodzi o ocenę gry na platformie Metacritic, warto sprawdzić bieżące oceny na oficjalnej stronie gry lub na innych wiarygodnych źródłach. Niestety, jako model językowy, nie mam dostępu do bieżących ocen na Metacritic. Jednak popularność War Thunder i wysoka jakość rozgrywki sugerują, że gra cieszy się dużym uznaniem wśród społeczności graczy.

Podsumowanie

P-47D-22-RE Thunderbolt jest potężnym myśliwcem-bombowcem dostępnym w grze War Thunder. Jego historia, wyposażenie, zdolności bojowe, prędkość i zdolności zadawania obrażeń czynią go niezwykle efektywnym na polu walki. Gracze mogą cieszyć się dynamicznymi bitwami powietrznymi, wykorzystując wszystkie zalety tej imponującej maszyny. P-47D-22-RE to prawdziwa siła na niebie, gotowa stawić czoła wrogim jednostkom i zdobyć przewagę w walce.