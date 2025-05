War Thunder "La Royale" - aktualizacja

War Thunder, jedna z najpopularniejszych gier wojennych, właśnie otrzymała najnowszą aktualizację o nazwie "La Royale". Ta długo oczekiwana aktualizacja przynosi wiele nowych elementów, usprawnień i emocjonującej zawartości, która z pewnością ożywi rozgrywkę dla wszystkich graczy. Od wprowadzenia nowych samolotów i pojazdów naziemnych po usprawnienia graficzne i innowacyjne funkcje, War Thunder "La Royale" jest pełne niespodzianek i wciągających zmian. Przygotuj się na kolejną wspaniałą przygodę w świecie wojennych bitew i odkryj, co nowego czeka na Ciebie w tej ekscytującej aktualizacji!

War Thunder, popularna wieloosobowa gra wojenna, otrzymała właśnie nową aktualizację o nazwie "La Royale". Ta aktualizacja wprowadza wiele nowych funkcji, usprawnień i zawartości, które na pewno zachwycą fanów gry. Przejdźmy teraz do listy zmian i nowości, które pojawiły się w tej aktualizacji.



Nowa mechanika i usprawnienia graficzne



Dla wszystkich miłośników War Thunder przygotowano wiele nowości! Aktualizacja "La Royale" wprowadza nową mechanikę dla map morskich, która skupia się na fortyfikacjach. Teraz gracze będą mieli możliwość wykorzystywania nowych efektów flar, które dodadzą realizmu do rozgrywki. Efekty lotu rakiet i pocisków zostały również ulepszone, a fizyka lotu większości pocisków przeciwlotniczych i przeciwpancernych została zaktualizowana. To oznacza, że teraz rozgrywka będzie jeszcze bardziej realistyczna i dynamiczna. Dodatkowo, trafienia pocisków zostawiają bardziej realistyczne ślady, a pojazdy opancerzone otrzymały funkcjonalne chłodnice, co dodaje jeszcze większego realizmu w bitwach.



Nowe samoloty



Nawet najbardziej wymagający piloci będą zadowoleni z nowych samolotów, które pojawiły się w aktualizacji "La Royale". Wśród nich znajduje się dwupłatowiec BF2C-1, który jest nową maszyną rezerwową. Ale to nie wszystko! Na najwyższym poziomie badawczym dla drzewka amerykańskiego gracze będą mogli odkryć F-14B - nowy odrzutowiec marynarki wojennej. To prawdziwy klejnot dla fanów lotnictwa. Wraz z nimi do gry dołączają również Su-25T, Su-39, J8F i Mirage 2000 5F. Aby uhonorować starsze maszyny, Wirraway przeszedł pełny lifting i otrzymał nowy model 3D, co sprawia, że jest jeszcze bardziej imponujący.



Nowe pojazdy naziemne



W aktualizacji "La Royale" pojawiło się aż 18 nowych pojazdów naziemnych, które z pewnością przyciągną wzrok graczy. Niemiecki Raketenautomat, izraelski Magach Hydra i francuski 155mm Au F.1 SPG to tylko kilka z nich. Dodatkowo, gracze będą mogli odkryć Pz.38(t) n.A. z początku II wojny światowej oraz amerykańską wersję radzieckiego czołgu podstawowego - M1 KVT, będącą wizją zimnowojenną.



Aktualizacje śmigłowców



W aktualizacji "La Royale" nie zabrakło również uwagi dla śmigłowców. 6 maszyn otrzymało całkowicie nowe kokpity, a Ka-50 i Ka-52 zostały wzbogacone o animację katapultowania za



Modyfikacje i badania:



Wraz z aktualizacją "La Royale" wprowadzono zmiany dotyczące modyfikacji i badań w grze. Teraz cena modyfikacji w PB (punkty badawcze), SL (srebro) i ZO (złoto) będzie automatycznie obliczana na podstawie całkowitego kosztu wszystkich modyfikacji danego pojazdu. Dodatkowo, całkowity koszt wszystkich modyfikacji na każdym poziomie badania zostanie ustawiony. Oznacza to, że koszt modyfikacji będzie zależał od liczby punktów badań wymaganych do odblokowania kolejnego pojazdu w linii.

Kiedy następuje zmiana modyfikacji - czy to usuwanie, dodawanie lub przenoszenie - algorytm obliczania ceny zostaje odpowiednio dostosowany. Na przykład, przeniesienie modyfikacji z 3. na 2. poziom spowoduje wzrost kosztu każdej modyfikacji na 3. poziomie, podczas gdy na drugim poziomie koszt modyfikacji maleje, zgodnie z całkowitym kosztem modyfikacji dla każdego poziomu. Warto zaznaczyć, że niewielkie zmiany w całkowitym koszcie modyfikacji mogą być dodatnie lub ujemne i wynikają z matematycznych zaokrągleń w obliczeniach.

Te zmiany mają na celu dostosowanie cen modyfikacji do ich rzeczywistej wartości i wprowadzenie większej precyzji w systemie badawczym. Teraz gracze będą mieli lepszą kontrolę nad kosztami modyfikacji i będą w stanie planować swoje postępy badawcze i rozwój pojazdów bardziej efektywnie.



War Thunder kontynuuje rozwój i dostarcza coraz to nowsze i lepsze doświadczenia wojenne dla swojej społeczności. Aktualizacja "La Royale" to doskonały przykład tego, jak twórcy gry starają się wprowadzać innowacje i ulepszenia, aby zapewnić graczom jeszcze więcej frajdy z rozgrywki.

Nie czekaj, sprawdź już teraz nową aktualizację "La Royale" i zanurz się w niesamowitym świecie wojennych bitew w War Thunder!