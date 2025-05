Walentynkowe skiny w League of Legends

Witajcie Przywoływacze! Dnia 2 lutego do Ligi Legend powróciły walentynkowe skórki!

Skórki te trafiły do dwóch czempionów; Luciana (Śamacz Serc Lucian) oraz Quinn (Łamaczka Serc Quinn).



Zmieniają one wygląd tych czempionów na walentynkowy styl dodając do ich standardowego wyglądu serca oraz jaskrawe czerwone kolory. Od 2 lutego można także zakupić walentynkowe skórki ze wcześniejszych patchy oraz tematyczne ikoni (niektóre nawiązujące do dodanych skórek) i totemy. Graczom zostały także udostępnione 2 duże pakiety skórek walentynkowych, jeden, kosztujący 4539 RP (3077 jeśli posiada się bohaterów) zawierający dwa nowo dodane skiny i postacie do których zostały stworzone, oraz cztery ikony i totem. Drugi, kosztujący 6051 RP (4076 jeśli posiada się bohaterów) zawiera wcześniejsze skórki walentynkowe do postaci takich jak Ashe, Vayne, Varus, Orianna, Sona oraz Annie oraz dwie ikony i dwa totemy. Zostały także dodane pomniejsze zestawy konkretnych bohaterów zawierajcę wszystkie akcesoria do danej skórki razem z postacią. Niestety, jeśli chcemy zebrać wszystkie walentynkowe skórki, musimy kupic oba drogie pakiety. W tym samym patchu została także podwojona szansa na legendarny tajemniczy prezent, lecz tak samo jak sprzedaż skórek, traw to jedynie do 16 lutego.



Przedmioty te można kupowić jedynie do 16 lutego, więc radze się pośpieszyć z kupnem.