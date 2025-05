Valencia CF eSports w League of Legends

Dziś omówimy obecny sezon Valencii w LVP Hiszpańskiej Ligi League of Legends.

Valencia powstała w lipcu 2016 roku do drużyny dołączyło 2 ex LCS playerów xPePii oraz Adryh oraz Moryo, Itsi, Lastwolf, StoMe, Fenec jednak po pierwszym nie udanym splicie drużynę opuscil xPePii oraz Lastwolf odszedł mimo takich dużych strat Valencia utrzymuje się nadal w topie drużyn Hiszpańskiej ligi League of Legends a ich drużyna po wszystkich zmianach wyglądała następująco:

Top: Moryo – Hiszpanski młody zawodnik którego Valencia jest pierwszą profesjonalna drużyną i spisuje się bardzo dobrze a jego KDA w obecnym sezonie wynosi 4.4.

Jungle: Itsi – Hiszpan podobnie jak Moryo jest to jego pierwsza profesjonalna drużyna i równie dobrze się spisuje w LVP a jego KDA wynosi 4.0.

Mid: Diamond – Hiszpan sprowadzony z Baskoni wymieniony z xPePiim który jest równie stabilnym zawodnikiem a jego KDA wynosi 4.4.

Adc: Adryh – Były LCS player zawodnik Giants gaming czy H2k aktualnie jest największym motorem napędowym w Valencii i jego KDA wynosi 4.6.

Supp: Reaper – 20 letni Hiszpan który w profesjonalne granie wszedł z Valencia i daje z siebie wszystko utrzymując Valencie na 3,4 miejscu w Hiszpańskiej lidze.

Trenerem został Wiskinto zaledwie 20 letni gracz a więc najmłodszy gracz w drużynie i jest on trenerem Valencii, warto podkreślić ze posiadają samych Hiszpańskich zawodników co ułatwia im komunikacje podczas gier. Mimo ciężkich prób walczą o Challenger series jednak bez większych osiągnieć. Drużyna wygląda dobrze jednak potrzebują doświadczenia żeby wejść na głęboką wodę.

