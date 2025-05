Uwaga! Wyciek haseł z League of Legends na EUNE! + Oszustwa w Lidze Legend i nie tylko!

Chciałem was poinformować o dużym wycieku haseł z gry League of Legends, a dokładniej z serwera EUNE. Teraz lista jest dostępna globalnie i cały świat ma dostęp do 17 tysięcy kont.

Wszystko znajduje się na RaidForums.com. Wszystkie hasła zostały złamane metodą Brute Force. Działa to w taki sposób, że program automatycznie próbuje wszystkich haseł z danej listy.

Każdemu kto miał słabsze hasło np. 1231B lub 4361DF, polecam szybko zmienić hasło. Kiedy będziesz je układał, spójrz na następujące czynniki:

1. Zastosuj w haśle małe, dużę litery, cyfry oraz symbole.

2. Nie używaj podobnego hasła do loginu.

3. Nie używaj prostych haseł z słownika typu: Koza123.

4. Nie używaj tych samych haseł na wielu stronach. Pamietaj, że z innych stron też może być wyciek!



Oszustwa są wszędzie, więc w Lidze Legend nie mogło ich zabraknąć! Działają one na zasadzie płatnych sms-ów lub podania loginu i hasla do gry. Napewno widzieliście kiedyś bota. No więc własnie takie boty najczęściej spamią na forum LoL-a o darmowych RP. Najczęściej w jakieś wydarzenie typu. Święta Bożego Narodzenia, że Riot rozdaje darmowe RP własnie z tej okazji.

Jest to oczywiście nie prawda.

Takie strony najczęściej bardzo przypominają oficjalną strone LoL-a, wybierasz nagrodę, którą najczęściej jest jakaś skórka do postaci lub RP. Po tym przenosi cię do pięknego okienka gdzie musisz oczywiście podać swoje hasło i login lub podać swój numer, a po tym wysłać sms-a. Taka czynność najczęściej włącza prenumerate, która każdego dnia domaga się jakiejś określonej kwoty, która najcześciej jest bardzo duża.

Niestety to nie dotyczy tylko gry League of Legends, lecz też wielu innych gier i platform typu: Steam.

Mam nadzieje, że wasze konta i rachunki za telefon teraz będą bardziej bezpieczne. Napiszcie też w komentarzu co sądzicie o tym wszystkim.

