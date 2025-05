TOP 5 Najlepszych gier walki w roblox

Witam was wszystkich na moim drugim artykule i dzisiaj wam prezentuję TOP 5 Najlepszych gier walki w grze Roblox

W tym artykule opiszę całe gry oraz ocene (Animacje, Gameplay, i wiele innych!)

Zapraszam was wszystkich oraz miłego czytania :)

Witam was w TOP 5 Najlepszych gier w roblox, czyli naszej ulubionej grze przeglądarkowej na świecie którą my wszyscy kochamy, ten artykuł nie ma na celu nikogo obrazić i to jest zachęta na zagranie w takie typu gry, i zapraszam was do czytania.

Numer 5.

PROJECT SUBMUS ACCUDO DEMO

Historia gry- Project Submus powstało w 10/6/2019, która bardzo szybko zyskała popularność, zdobyła ta gra aż 5 milionów wejść w 2019 lecz skończyła się minimalnym upadkiem graczy gdzie gra w to teraz maksymalnie 100 graczy

Gra nie ma aż tak dobrych animacji, wyglądają jak na szybkiego były zrobione i są bardzo słabo widoczne, moją oceną animacji jest 5/10 z bardzo słabej płynności tych animacji oraz potrafią zmniejszyć klatki na sekundę (FPS)

Gameplay- Gra ma super klimat walk co powoduje że świat wirtualny umie bardzo dużo zaoferować, różna klasa ma 4 różne umiejętności gdzie jedna jest specialna i potężna, aby móc ją użyć trzeba naładować swój pasek energii zadając obrażenia przeciwnikom lub poczekać aż pasek sam się naładuje, gra jest dosyć trudna dla początkujących ponieważ każda klasa ma swoją zaletę i może być trudna do użycia.

Klasy- Gra ma bardzo dużo klas gdzie reszta jest do kupienia za naszą wirtualną walutę które ułatwiają rozgrywkę, są cztery typy klasy:

-Klasy z dalekiego dystansu

-Klasy z bliskiego dystansu

-Klasy posługujące się magią

-Oraz klasy skradania się

Ocena gameplay: 8/10

Otoczenia/Mapy- Ah, moja ulubiona część czyli mapy, połowa tych map to jest duże nawiązanie do innych gier np. Undertale lub Dark souls. Każda mapa ma swoją oryginalną muzykę która motywuje innych graczy, do dominowania aren. Po 3 minutach walki wszyscy gracze przy życiu zostają teleportowani na arene gdzie każdy musi walczyć na śmierć i życie, mają na to dwie minuty, arena jest bardzo mała.

Ocena map: 10/10

Skórki- Skórki to kosmetyki dla każdych klas które można kupić za punkty zdobyte w rozrywce, Skórek jest bardzo dużo i bardzo ładne które szczególnie polecam, lecz przypominam że to tylko kosmetyki które w niczym wam nie pomogą

Ocena skórek: 9/10

Numer 4.

A Bizarre Day

Historia gry- A bizarre day była jedną z najbardziej popularnych gier na całej platformie roblox, gra powstała w 12/28/2018 która zdobyła aż 275 Milionów wejść (wow), gra jest oparta na anime zwanym ''Jojo bizarre adventure'' które było bardzo popularne lecz upadło w 2021, tak samo jak z grą, odkąd to anime przestało być popularne, gra upadła tracąc Milion graczy, co spowodowało że 10 tysięcy ludzi, upadło na 1000 to jest bardzo złą rzeczą.

Animacje- Animacje są również oparte na Jojo bizarre adventure które wasz stand zwany ''widmem'' wykonuje te animację niż wy, animacje są płynne i bardzo satysfakcjonujące, również gra ma pozy które też są na tym samym oparte, każda poza ma swoją własną muzykę... (No może nie każda) i dodaje taki mroczny klimat gdzie gracze muszą się ciebie bać że dominujesz na polu bitwy że to ty jesteś numerem jeden.

Gameplay- Zaczynasz bez niczego co powoduje że twoja przygoda się zaczyna, zdobywasz widma za pomocą strzał które znajdziesz na całej mapię, nie tylko strzały są, również pieniądze gdzie możesz kupić różne rzeczy, oraz owoce rokakaka które zresetują twoje ogólne statystyki, oraz widma, nie powiem jakie widma są w tej grze bo wiecie, chcę abyście sami to zobaczyli jak to jest i jakie dobre uczucie to jest. Są również bossowie które opuszczają specjalne przedmioty po śmierci, (Dio Brando, DIO, Funny valentine)

Dio Brando to wampir który występuje w pierwszej części anime, to jest najsłabszy boss którego znajdziesz w tej grzę, pojawia się co minutę, jest łatwy do zabicia, przedmioty które upuszcza po śmierci to: Pieniądze, Woda, oraz maska wampira

Funny valentine to gość w różowych ubraniach, z blond włosami oraz jego widmem ''D4C'', jest drugim najsilniejszym bossem w grzę, przedmioty które upuszcza po śmierci to: Dużo pieniędzy lub zwłoki świętego człowieka

DIO jest taki sam jak Dio Brando lecz jest silniejszy i posiada za to widmo, zadaje bardzo duże obrażenia, nie polecam z nim walczyć samemu, Przedmioty które upuszcza po śmierci to: Maska vampira, Pamiętnik DIO oraz Kamerę.

Ocena gameplayu: 8,5:10

Mapa: Mapa jest bardzo duża, ma bardzo dużo easter eggów oraz śmieszne rzeczy na ścianach itd. lecz nic specialnego na tej mapie się nie kryje

Ocena mapy: 6/10

Numer 3.

Cataclysmic Clash: Aged Legacy

Historia gry- Jedna z najnowszych gier, niestety nie popularna lecz dobrze się trzyma z liczbą graczy jak na taką grę, gra powstała 21/4/2020 i zdobyła aż Milion zagrań

Animacje- Wiem gra jest fajna ale animacje są bardzo złe, potrafią powiększyć twój ping to może utrudnić twoją rozrywkę, ogólnie animacje są zrobione w postaci R6

Ocena Animacji: 3/10

Gameplay- Gra ma dużo do zaoferowania, również posiada klasy take same jak w Numerze 5 lecz inaczej zbudowane, ta gra dla początkujących jest BARDZO trudna, można to stwierdzić po tym jak użyć umiejętności, czyli jak w mortal kombat np. gdy połączysz przyciski S A X to twoja postać wykonuje szarżę w przeciwnika, lepiej gdy zaczniecie grać w te grę należy być dużo w trybie treningu aby umieć zrobić Kombo.

Ocena Gameplayu- 5,8/10

Mapy- Map jest mało lecz dobrze zbudowane oraz z własną muzyką, większość map jest zrobiona w postaci chin co jest nawiązaniem do shinigami czyli klasy z tej gry, mapy te potrafią być mroczne oraz spokojne do walk.

Ocena map- 7/10

Skórki, tak jak w Numerze 5, Kupujecie skórki za kredyty które zdobyliście podczas rozgrywki, lecz trochę to potrfa aby zarobić na waszą wymażoną skórkę.

Ocena skórek- 10/10

Numer 2.

SoulShatters Test Place

Historia gry- Jedna z najlepszych gier walki jeśli chodzi o grę zwaną Undertale, gra powstała 20/5/2019 która zdobyła 93.6 milionów zagrań.

Animacje- O mój Boże ta gra ma bardzo dużo fajnych animacji, potrafią one wzbudzić w ciebie satysfakcję i spowodują że wyskoczysz z krzesła.

Ocena animacji: 10/10

Gameplay: Tak jak inne numery, gra ma również pare klas lecz mało, mają różne animacje oraz cutscenki które również mogą wzbudzić w ciebie satysfakcję.

Mapa: Ciemność, Nicość.

Ocena mapy: ???/10

N U M E R 1.

Black Magic II

historia gry- o mój Bożę, aż chce mi się płakać tylko dlatego że ta gra nie jest popularna... Powstała ona 9.8.2017 oraz uzyskała bardzo dobrą liczbą zagrań wynoszącą 15 milionów.

Animacje- Lepsze niż SoulShatters, animacje te potrafią przynieść dreszcze z satysfakcji tak dużej, że nie przestaniesz grać w te grę.

Ocena animacji: 11/10

Gameplay- Gra ma niestety bardzo mało klas, ma tylko 6 a ich imiona to: Assailant, Avalon, Kurai, Virtue, Citadel oraz Revenant. Każda klasa ma swoją zaletę i mają swoje własne statystyki, są dwie typy klanów czyli: Przeklęci, Mechaniczni oraz Żywiołowie. Codziennie są dodawane nowe zadania dla ciebie za które zostaniecie wynagrodzeni nagrodą zwaną: Srebna moneta, możecie ją użyć aby kupić różne skórki, czyli kosmetyki dla klas albo emotki

Ocena gameplayu: 9/10

Mapy- Zbyt dużo jest tych map, bardzo emocjonująca muzyka bitewna, mapy są dopasowane do klanów

Ocena map: 9,5/10

Rozwalajcie swoich przeciwników i dominujcie na arenach tych pięciu gier, mam nadzieje że polubicie moją prace, ten artykuł zajął mi aż dwie godziny i pamiętajcie że ten artykuł nie ma na celu nikogo obrazić, jest tylko zachętą na zagranie w różne te gry, i życzę wam miłego grania :))