Top 10 najrzadszych skórek do League of Legends

10. Grey Warwick & Medieval Twitch -Skórki, które były dostępne za zapraszanie znajomych. Ostatnio straciły nieco wartość. W pierwszej edycji referali Grey Warwick był dostępny za zaproszenie 50 znajomych, a Medieval Twitch za zaproszenie aż 350 znajomych. W drugiej edycji Grey Warwick był dostępny za 25 zaproszonych znajomych, a Medieval Twitch za 50, lecz żeby zaproszenie się liczyło zaproszony gracz musiał zdobyć poziom 10. W 3 edycji za to zmiejszono już liczbe zaproszeń. Aby zdobyć Grey Warwicka trzeba było zaprosić 3 znajomych, a Medieval Twitcha 5 znajomych. Każda zaproszona osoba podobnie jak w wersji 2.0 musiała zdobyć poziom 10.



9. Triumphant Ryze - Skórka, która wciąż jest do zdobycia, niestety nie jest to takie proste. Aby ją zdobyć musisz zagrać mecz uznany jako turniej i go wygrać. (Jeden mecz nie cały turniej.)



8. UFO Corki - Skórka, która dostali wszystcy gracze, którzy zajerestrowali swoje konto przed Styczniem 2010.



7. Silver Kayle - Skórka, która była dostępna do kupienia przez zakupienie pakietu kolekcjonerskiego, który był dostępny przy początkach Ligi Legend.



6. Victorius Jarvan - Skórka, która pokazuje jak dobry byłeś już w początkach Ligi Legend. Aby ją zdobyć trzeba było zdobyć złoto lub platyne w sezonie 1. (Platyna wtedy była najwyższą rangą.)



5. URF Warwick - W 2010 roku Riot zapowiedziało nowego bohatera o nazwie Urf. Pewnie każdy wie, że był on manatem. Niestety Urf został anulowany, ponieważ został zabity przez Warwicka, któremu się spodobała jego skóra i postanowił użyć jej jako ubranie. Własnie w taki sposób powstał URF Warwick. Na początku był dostępny za 5,000 RP, lecz póżniej przecieniony o 99% co daje cene 50 RP. URF Warwick był dostępny tylko przez 2 tygodnie i potem zniknął z sklepu na zawsze.



4. King Rammus - Tą skórke można było zdobyć tylko przez beta testy, gdzie pomagało się w sprawdzaniu gry.



3. Rusty Blitzcrank - Był skórka, która bardzo przypominała originalnego Blitzcranka, była tylko 3 miesiące w sklepie po czym Riot w Styczniu 2010 zdecydował się odrzucić go z gry.



2. PAX Twisted Fate - Skórka, która można było zdobyć na wydarzeniu PAX 2009, gdzie rozdawano kody. Jestem pewien, że większość z was przynajmniej słyszała.



1. Human Ryze & Black Alistar - Te skórki można było zdobyć za kupienie przez pre-order pakietu kolekcjonerskiego. Human Ryze był za kupienie wersji pudełkowej, a Black Alistar za wersji cyfrowej.



I tak dotarliśmy do końca tej listy. Pamietajcie o zostawieniu komentarza. Może widzieliście jakąś skórke w grze? A może nawet posiadacie?