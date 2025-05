ThunderX3 Baskonia topowa drużyna z Hiszpanii w League of Legends

Hiszpańska organizacja która występuje w LVP omówimy ich obecny sezon oraz skład.

Baskonia Esports zespół który pomimo bardzo dobrych zawodników nie osiągnęli nic większego w Hiszpanii, a w obecnym sezonie są na bardzo dobrej drodze aby w końcu pokazać się w LVP. Baskonia sprowadziła w swoje szeregi po poprzednim tragicznym sezonie bardzo duże wzmocnienia bo aż 4 zmiany w drużynie co do tego jak wyglądał skład w poprzednim sezonie i drużyna która obecnie zajmuje 1 miejsce w Hiszpańskiej lidze wygląda tak:

Top: Werlyb – Były gracz LCS zaledwie 19 letni gracz sprowadzony jako główna dowodzący drużyny bardzo utalentowany.

Jungle: Cinkrof,Phurion,Selfmademan – Cinkrof po bardzo dobrym sezonie w Pengiuns G-LAB dołączył do Baskoni aby zdobyć z nią mistrzostwo jednak w trakcie sezonu dostał propozycje z LCS i odszedł na jego miejsce przyszedł Phurion doświadczony gracz, jednak nie spisał się i do drużyny przybył kolejny Polak Selmademan który jest wielką nie wiadomą.

Mid: Xpepii – Hiszpański bardzo doświadczony i utalentowany były gracz LCS oraz Valencii CF jednak po ostatnich występach w Giants zdecydował się na powrót do ojczyzny .

Adc: XDSMILEY – Zaledwie 18 letni Szwed były gracz Vega Squadron oraz MnM Gaming gdzie występował wraz z Phurionem bardzo utalentowany zawodnik.

Supp: Falco – Wielka nie wiadoma mimo to spisał się bardzo dobrze i pokazał, że ma potencjał.

Hiszpańska Baskonia zajmuje aktualnie pierwszą lokatę i dominuje w LVP z 8 wygranymi i 3 remisami oraz 1 porażką z czego posiadają 27 punktów, a 2 drużyna w LVP Valencia posiada ich 20, a więc dość duża przewaga pomimo roszad w składzie utrzymują formę i walczą o pierwsze miejsce w trakcie sezonu niespodziewanie w kwalifikacjach do Challenger series Baskonia odpadła, a drużynę z Hiszpanii KIYF Logitech przez co zostali pozbawieni slota do Challenger series. Drużyna wygląda ciekawie ma wiele gwiazd w składzie ich trenerem jest były gracz LCS Araneae bardzo doświadczony zawodnik więc zostaje życzyć powodzenia drużynie z Hiszpanii oraz oglądać ich poczynania.

