Terraria - czy warto w nią zagrać? --> Recenzja.

Cześć!





W dzisiejszym artykule chciałbym krótko opisać, a także wyrazić swoją opinię na temat dosyć popularnej gry z gatunku sandbox/survival, a mianowicie Terrarii. Na początku chciałbym jednak zaznaczyć, że jest to moja subiektywna opinia i absolutnie nikomu jej nie narzucam, bo w końcu każdy może mieć swoje własne zdanie.





Miłej lektury!

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ TERRARIA?

Terraria to, jak już wspomniałem, survivalowy sandbox z grafiką 2D, w którym głównym zadaniem gracza jest przetrwanie kolejnych dni gry. Nie jest to łatwe, gdyż czyha na niego wiele niebezpieczeństw takich jak potwory, bossowie czy inwazje. Pomoc w ich zwalczaniu zapewnia mu ogromny wybór broni, zbroi, akcesoriów czy innych wspomagaczy takich jak jedzenie i mikstury. Za tak ciekawy twór odpowiedzialne jest studio Re-Logic.

ZALETY TERRARII

Jedną z najważniejszych zalet Terrarii jest oczywiście niezliczona ilość potworów i bossów, z którymi trzeba się zmierzyć. Oprócz tego w grze znajdują się inwazje, które na różnych etapach gry mogą uprzykrzać życie graczom.











Oczywiście Terraria nie polega jedynie na walce. Znajduje się tutaj również mnóstwo bloków budowlanych, ścian, mebli i dekoracji, przy użyciu których powstają wspaniałe, czasami aż zapierające dech w piersiach budowle. Podobnie jest w przypadku broni czy akcesoriów. W grze dostępne są aż 4 różne klasy, a każda z nich oferuje unikalny zestaw uzbrojenia i dodatków.









A co, jeżeli ktoś nie lubi ani budowania, ani walki? Spokojnie, dla takiej osoby również coś się znajdzie. W grze znajduje się bardzo rozbudowany system jaskiń, a także ogromny loch, których eksplorowanie dostarcza udanej, wielogodzinnej rozgrywki.









W Terrarii znajdziemy również wiele mechanik takich jak wędkarstwo czy bardzo nietypowy dla gier z tego gatunku system NPCs, którzy towarzyszą nam od samego początku rozgrywki. Granie bez nich to nie lada wyzwanie, gdyż większość z nich jest naprawdę kluczową częścią rozgrywki.









A co ze starymi wyjadaczami Terrarii? Mają ciągle grać w to samo?

Oczywiście, że nie. Sam za takiego się uważam, więc całkowicie rozumiem tę grupę ludzi. Jeżeli komuś znudziła się podstawowa Terraria, może śmiało sięgnąć po modyfikacje, których jest naprawdę dużo. Każda z nich sprawia wrażenie, jakby nasz survival otrzymał kolejną ogromną aktualizację, a co za tym idzie wielogodzinną zabawę.













A CO Z WADAMI?

Osobiście nie dostrzegam żadnej, więc poprosiłem o pomoc moich znajomych i oto, co zebrałem:

Dla niektórych wadą tej gry jest grafika 2D. Moim zdaniem takie rozwiązanie nadaje grze przyjemny klimat, jednak z drugiej strony rozumiem ludzi, którzy gustują w tytułach 3D.









Kolejną wadą jest szansa na drop kluczowych przedmiotów. Im coś jest przydatniejsze, tym trudniej to zdobyć. Racja, ale czy nie na tym polega większość gier komputerowych? Jeżeli kogoś irytuje ciągłe zabijanie tych samych potworów czy plądrowanie jaskiń, polecam połączyć to z innymi czynnościami, np.: zbieraniem surowców, ścinaniem drzew lub znajdywaniem innych przydatnych materiałów.







Koniec! :)

I tak oto dobrnąłeś do końca mojej całkiem obszernej recenzji Terrarii. Mam nadzieję, że połknąłeś bakcyla i postanowisz zagrać w tę grę, ponieważ gra jest tego naprawdę warta. Gwarantuję Ci, że nie będziesz się przy niej nudził.





Mile widziane są pozytywne oceny oraz komentarze. Dziękuję za przeczytanie artykułu i widzimy się w kolejnym!