Team Kinguin.lol? Kim są i dlaczego powinniście ich znać. Prawdopodobnie #1 w Polsce na scenie League of Legends.

Team Kinguin to drużyna powstała z idei Adriana "Hatchy" Widery na odbudowanie polskiej sceny LoL'a.

Historia Teamu Kinguin sięga początku roku 2016, kiedy to Hatchy rozpoczął swój projekt mający na celu zebrać ze sobą poprzez eliminacje najlepszych graczy w Polsce i połączyć ich w dwie najlepsze drużyny, z których zostanie jedna. Powstała więc drużyna o nazwie Team #1 złożona z najlepszych zawodników.



Skład:

-Paweł "delord" Szabla - znany dzięki swojej osobowości, niegdyś członek Teamu ROCK, później streamer (support).

-Paweł "Woolite" Pruski - sławę zyskał dzięki licznym występom w seriach LCS i Challenger Series, przed dołączeniem do drużyny Hatchy'ego gracz hiszpańskiej ligi (ad carry).

-Sebasian "Sebekx" Smejkal - znany głównie w rozgrywkach Challenger Series (mid).

-Wojciech "Tabasko" Kruza - niegdyś mistrz polski, sporadycznie odpala stream (jungle).

-Marcin "IceBeasto" Lebuda - kręcił się na polskiej scene od dłuższego czasu (top).



Chłopaki dużo ze sobą grali i mocno trenowali, przyniosło to upragnione efekty czyli wygraną walkę w kwalifikacjach do Challenger Series, gdzie w meczu o wyjście pokonali drużynę NERV 3:0 w systemie Best of 5. Nie zabrakło filmików na poszczególnych fanpagach zawodników filmów czy postów opisujących ich niesamowitą radość. Trener drużyny dostał wiele ofert, ale najlepszą wydawała mu się oferta Teamu Kinguin, ponieważ organizacja ta ma już swoją dywizję w grze Counter Strike: Global Offensive i wie jak zadbać i poradzić sobie z graczami. Podpisano umowę i tak powstało Team Kinguin w niezmiennym składzie, obecnie grającym w Challenger Series i walczącym o LCS z takimi drużynami jak:

-Paris Saint-Germain

-Schalke 04

-Fnatic Academy

-Millenium

-Misfits Academy



Obecnie sytuacja w tabeli CS wygląda następująco:

1. Schalke 04 4W-0T-0L (12pkt)

2. Misfits Academy 1W-2T-1L (5pkt)

3. Team Kinguin 1W-1T-2L (4pkt)

3. Paris Saint-Germain 1W-1T-2L (4pkt)

3. Fnatic Academy 1W-1T-2L (4pkt)

3. Millenium 1W-1T-2L (4pkt)



W tym roku 4 najlepsze drużyny CS powalczą w playoffach o spot w walce do LCS z dwoma najsłabszymi ogniwami w LCS. Życzmy Pingwinom powodzenia, już jesteśmy dumni z ich osiągnięć, a może być tylko lepiej ;).