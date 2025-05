SPAWN Serwer Minecraft od podstaw 2/5

Witam w drugim artykule dotyczącym tworzenia serwera Minecraft. Z tej Seri artykułów dowiecie się też nieco więcej o pluginach i ich użyciu natomiast w tym poradniku powiem jak stworzyć dobry spawn.



(informacje zawarte w artykule są moimi prywatnymi doświadczeniami oraz wiedzą o pluginach).



Gdy włączymy serwer i wygeneruje nam się świat, szukamy odpowiedniego miejsca na budowę spawnu. Możemy też użyć pluginu na więcej niż jeden świat na serwerze, co pozwoli na budowę spawnu w całkowicie innym miejscu, lecz prostszym rozwiązaniem jest jego budowa bez użycia dodatkowych wtyczek.

Gdy znaleźliśmy już odpowiadające nam miejsce, w ruch idą dwa pluginy: WoldEdit i WorldGuard. O WorldEdit dowiedzieliście się trochę w poprzednim artykule. Natomiast WorldGuard służy do tworzenia regionów i również jest podstawą każdego serwera (przepraszam, że nie napisałem o nim w poprzednim artykule). Na samym początku wpisujemy //Wand co da nam drewnianą siekierę, dzięki której będziemy mogli zaznaczyć obszar naszego spawnu ( lecimy do jednego rogu i wciskamy PPM, następnie lecimy do drugiego i wciskamy LPM) i następnie wpisujemy /rg defie [nazwa] np. /rg define spawn w taki sposób utworzyliśmy region spawnu. Aby nikt poza administracją nie mógł budować ani niszczyć na spawnie musimy dać naszemu regionowi odpowiednie flagi, które dodajemy tą komendą /rg flag [nazwa naszego regionu] [nazwa flagi] allow lub deny, czyli w praktyce wygląda to tak /rg flag spawn build deny ta flaga zabrania budowania na regionie, może to robic jedynie właściciel lub osoba dodana do regionu oraz administracja. Następną flagą jest /rg flag spawn Block-break deny zabrania to niszczenia bloków na spawnie. Jest bardzo wiele flagów do wykorzystania i wymienienie ich wszystkich zajęłoby zbyt wiele czasu.



Kiedy już zabezpieczyliśmy teren spawnu, idziemy w dowolne miejsce na nim i wpisujemy komendę /setspawn dzięki temu każdy gracz po wpisaniu komendy /spawn zostanie przeteleportowany w to miejsce. Kolejnym krokiem będzie oczywiście wybudowanie różnych budynków, atrakcji, sklepów, a jeżeli jest to serwer z dropem, to przydałyby się stoniarki. Przy budowaniu liczy się głównie nasza kreatywność. Ciekawym dodatkiem do regionów jest komenda /rg flag [nazwa regionu] greting [tekst] pokazuje to na chacie komunikat po wejściu na dany region np. /rg flag spawn greting &5(doda to kolor tekstu)Witaj na spawnie, dzięki temu za każdym razem, kiedy ktoś wejdzie na spawn, pokaże się mu na chacie ten komunikat. Fajnymi efektami wizualnymi na spawnie są też hologramy, do których potrzebujemy innego pluginu np. Holographic Dispalays, o którym dowiecie się więcej np. z filmów Trekta.

Jeżeli wszystko jest już zbudowane, bierzemy znów naszego Wanda, podchodzimy do jednego rogu naszego spawnu i lecimy około 100 kratek na skos, zaznaczamy PPM, idziemy z powrotem na spawn, podchodzimy do przeciwległego rogu i znów lecimy na skos około 100 kratek (możne też więcej) i tym razem zaznaczamy LPM. Tworzymy kolejny region, który możemy nazwać np. pvp i dodajemy mu wszystkie te same flagi, które daliśmy regionowi spawn. Dzięki tej czynności region pvp otacza spawn, co nie pozwoli na grifowanie terenu w odległości 100 lub więcej kratek od naszego spawnu. Oczywiście na terenie pvp możemy ustawić flagę pvp na allow (/rg flag pvp pvp allow). Nie możemy również zapomnieć o daniu regionom priorytetu (używamy tego, gdy robimy region w regionie) w tym przypadku powinno wyglądać to tak /rg setpriority spawn 1





Dziękuję wszystkim za przeczytanie i zapraszam do przeczytania następnych artykułów, a w razie problemów proszę pytać w komentarzach.