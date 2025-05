Space Engineers- Minecraft w kosmosie (recenzja)

Interesuje Cię kosmos? Jesteś fanem budowania w Minecrafcie? Jeżeli tak, to ta gra powinna Cię zainteresować. Space Engineers dostępne jest w STEAM od 2013 roku. Od tego czasu gra przeszła ogromną drogę od wczesnego dostępu do wersji beta (dostępnej od grudnia 2016 roku). Dorabiając się, przeszło dwumilionowej rzeszy fanów, stała się jedyną z najpopularniejszych gier niezależnego studia (za grę odpowiada studio Keen Software House).

Space Enginieers jest grą typu sandbox, dającą nam możliwość projektowania oraz konstruowania statków kosmicznych, kolonii czy baz orbitalnych. W grze istnieje kilka trybów gry. Wśród gry single player znajdziemy zarówno kampanię, jak i tryb survival czy tryb kreatywny. Multiplayer pozwala nam na zabawę z maksymalnie 16 naszymi znajomymi (być może w przyszłości ta liczba ulegnie zwiększeniu).

Twórcy oddali w nasze ręce nieskończoną kosmiczną przestrzeń, w której możemy budować, co tylko nam się zamarzy. Przestrzeń kosmiczna na stan dzisiejszy nie jest niekończącą się pustką, do naszej dyspozycji mamy planety, księżyce czy asteroidy. Na każdej z nich możemy wybudować bazę, miejsce do lądowania, czy obronne działa planetarne. Planety o średnicy 120 km dają wystarczająco miejsca do budowy ogromnych baz. Oczywiście planety cechują się różnym poziomem grawitacji, jak i wyglądem.

Ilość części do gry jest zaskakująca duża, tym bardziej iż wiele z nich możemy modyfikować. Scianom nadawać wybrany kolor, światłom odpowiednią jasność. Należy zwrócić w tym miejscu uwagę na klocek programowalny, dzięki któremu możemy tworzyć odpowiednie komendy w grze (jeżeli ktoś zna C# może tworzyć własne kody, reszta może korzystać z gotowych kodów z internetu). W grze (poza trybem kreatywnym) do konstrukcji przedmiotów musimy posiadać odpowiednią ilość przerobionych surowców. Więc nie tylko musimy je wydobyć, ale również skonstruować maszyny, które je przetworzą na odpowiednie zasoby. W grze aktualnie znajduję się 10 surowców (Kamień, żelazo, złoto, srebro, nikiel, kobalt, magnez, platyna, silikon, uran). W grze istnieje cały zestaw możliwości łączenia ze sobą poszczególnych części i nadawania im nowego zadania. Wszystko to sprawia, iż możemy tworzyć w grze zarówno proste łaziki czy lądowniki, jak i skomplikowane stacje kosmiczne, czy ogromne krążowniki. Całość dopełnia zestaw uzbrojenia, dzięki któremu razem ze znajomymi możecie prowadzić regularne bitwy kosmiczne.



W grze możemy również włączyć przeciwników sterowanych przez komputer. Będą oni atakować nasze kolonie oraz statki. O ile w kosmosie raczej ich nie spotkamy, to na planecie nie sposób ich uniknąć. Oczywiście w grze czeka nas o wiele więcej wyzwań: poznanie mechaniki oraz fizyki gry, zapewnienie odpowiedniego poziomu tlenu, start z planety, skonstruowanie pierwszej stoczni orbitalnej i wiele innych. Kolejną niezwykle pozytywną cechą tej gry, jest łatwość jej modowania. Warsztat na serwisie STEAM jest pełen różnego rodzaju modyfikacji do gry dodających nowe planety czy części.

Podsumowując, Space Enginners jest grą o ogromnym potencjale. Co ważne jest ona stale rozwijana przez twórców, a więc możemy spodziewać się ciągłych aktualizajci polepszających jakość rozgrywki, jak i dodających nowe "zabawki". Do gry istnieje ogromny zasób modów. Daje to wspólnie obraz jednego z najlepszych sanboxów dostępnych aktualnie na rynku. Podobnie jak w znanym Mincrafcie, największym ograniczeniem w tej grze jest nasza wyobraźnia. Jeżeli interesujesz się kosmicznymi przygodami, to jest to pozycja, przy której spędzisz wiele godzin.