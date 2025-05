Śródsezonowe Próby - League Of Legends

Riot ostatniego czasu przygotował dla graczy misje związane z MSI (Mid-Season Invitational), czyli odbywającego się co roku turnieju dla najlepszych drużyn z każdego regionu.

Naszą przygodę ze Śródsezonowymi Próbami rozpoczynamy od wybrania swojego domu. Najlepiej wybrać taki, który odpowiada naszym cechom charakteru. Do wyboru mamy:Wykorzystują swój spryt, aby pokonać wroga. Starają się zawsze być o krok przed wszystkimi. Cechują się kontrolą mapy i przeczuwają intencje przeciwnika.Nigdy się nie poddają. Inspirują i wspierają drużynę w celu osiągnięcia zwycięstwa. Wierzą, że skazaną na porażkę grę, da się wygrać.Przybierają niecodzienne style gry, których inni nie ważyliby się wypróbować. Zaskakują przeciwnika i starają się go oszukać, żeby osiągnąć sukces.Skupieni na ogrywaniu swojego przeciwnika. Uzdolnieni mechanicznie, umiejący wziąć cały trud na swoje ramiona i sobie z nim poradzić.Możemy również sprawdzić, do jakiego domu należą najlepsi gracze Ligi Legend, np. Faker i Jankos. Jeżeli mamy dylemat, możemy wykonać quiz, po którym dowiemy się, do którego domu najbardziej pasujemy. Całość jest podobna do wydarzenia VS, w którym wybieramy stronę w konflikcie. Tak samo jest i tu. Dom z największą ilością członków i liczbą wykonanych misji wygra, a za wszystko otrzyma ciekawe nagrody.Po wybraniu swojego domu rozpoczynamy przygodę z Próbami. Są to misję, za które otrzymujemy Tokeny Prób. Możemy za nie kupić złote chromy do skinów związanych z MSI między innymi Zdobywcy Alistara lub Pretendentki Ahri. Oprócz tego możemy zdobyć ramki do tych skinów widocznych w ekranie ładowania. Do odblokowania są również kula MSI, trzy emotki i ikona.Misje nie są trudne, więc można je szybko wykonać i zdobyć nagrody. Więcej czasu poświęcimy misji wprowadzającej. Musimy tam bowiem zdobyć 250 sztuk złota i wziąć udział w 350 zabójstwach. Poza tym są proste typu zniszcz pierwszą wieżę lub zabij 2 smoki. Wydarzenie będzie trwało 4 tygodnie do czerwca, więc jest duża szansa, że zdążycie wykonać wszystkie misje. Zawsze można kupić przepustkę sezonową i dostawać tokeny za każdą grę; 12 tokenów za wygraną na Summoner Rift, 6 za przegraną, 8 tokenów za wygraną na Aramie, 4 za przegraną.Wydarzenie MSI będzie połączone z wypuszczeniem nowej serii skórek Akademii Bojowej wraz z Bojową Dyrektorką Jummi, czyli nową postacią w League Of Legends, która dołączy do gry razem ze skinami. W składzie Akademii Bojowej znajdzie się Katarina, Lux, Jayce, Graves i Ezreal. Event rozpocznie się w czwartym tygodniu prób, a więc pod koniec maja. A wy który dom wybraliście i komu kibicujecie na MSI?Pozdrawiam.