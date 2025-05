Rework Nunu [League of Legends]

Pasywka - Zew Frejlordu

Witam w tym artykule, w którym przedstawię wam zmiany jednej z postaci w LOL'u. Mam na myśli Nunu, a raczej Nunu & Willump'a, bo niebawem tak będzie się wyświetlać nazwa "tej postaci" na ekranach ładowania. Zapraszam do czytania. Nie oszukujmy się, w Lidze Legend są takie postacie, które potrzebowały zmiany. Nunu bez wątpienia do takich należał. Nie twierdzę, że tamten Nunu był zły. Przecież każda postać może być dobra w odpowiednich rękach. Rzecz tkwiła w jego wyglądzie i starych, nudnych umiejętnościach.Mniejsza z tym. Mogę was zapewnić, że grając Nunu & Willump'em nie będziecie się nudzić!Będzie trochę podobna do dawnego "W". Zadając damage przeciwnikowi, większemu stworowi lub jakiejś strukturze, Willump oraz sojusznik z największym attack speedem mają zwiększony movement speed o 10% oraz attack speed o 20%, oba na 4 sekundy. Dodatkowo, jeśli Nunu & Willump mają na sobie ten efekt, otrzymują tak zwany "cleave damage", czyli z autoataków zadajemy obrażenia wokół celu. Moim zdaniem to może być op, jeśli dobrze to wykorzystasz i weźmiesz adc zależnego od attack speeda.Bardzo podobne do dawnego "Q", z taką zmianą, że teraz mamy możliwość gryzienia championów. Tak! Właśnie tego mi brakowało w starym Nunu. Dodatkowo ugryzienie nas healuje, a jeśli mamy poniżej 50% HP, uzdrawia nas jeszcze bardziej. Skalowanie jest z ap.Willump zaczyna toczyć śnieżną kulę, która robi się coraz większa i szybsza. Kiedy śnieżka natrafi na ścianę, wrogiego bohatera albo dużego potwora, zada obrażenia i podrzuci pobliskich wrogów. Możemy także wcześniej ją puścić, co sprawi, że poleci w lini prostej i także podrzuci oraz zada obrażenia bohaterom. Należy pamiętać, że kula może zatrzymać się ma minionie, co jest minusem. Warto wspomnieć, że im dłużej toczymy śnieżną kulę, tym więcej obrażeń zada. Moim zdaniem "W" jest dobrą umiejętnością do ganka, ponieważ daje nam movement speed oraz podrzucenie (oczywiście zakładając, że trafimy).Nunu rzuca trzema śnieżkami w bardzo szybkim czasie. Może on wykonać trzy takie serie. Jeśli jedna postać lub wielki stwór zostanie trafiony przez nas trzema śnieżkami, dostaje on slowa oraz zostaje oznaczony nad swoją głową. Jeśli po kilku sekundach, będzie się on znajdował obok Willump'a & Nunu, zostanie on unieruchomiony. Na logikę rzecz biorąc, możemy trafić z "E" trzy postacie (ze-slow-ować je) a następnie zestunować. Nie wątpie, że będzie to trudne.W wielkim skrócie, jest to samo. Przeciwnicy dostają slow'a, a następnie wybucha teren wokół Willupm'a i Nunu, zadając niemały damage. Jedyne co się zmieniło, a raczej co zostało dodane to tarcza podczas castowania.Nie będę podawać jakiś konkretnych. Trudno jest coś powiedzieć, jeśli postać będzie prawdopodobnie lekko zmieniana przed wejściem na główne serwery. Jeśli jednak miałabnym wybierać, wzięłabymlub. Myślę, że dużo zależy od teamcompu oraz sposobu gry.To by było na tyle. Dzięki za przeczytanie. Możecie napisać, który lepszy Nunu, czy Willump & Nunu. Moim zdaniem po reworku, o wiele bardziej przyjazny, zabawny i fun to play, ale czy lepszy? To zapewne okaże się po wyjściu postaci. Polecam też przesłuchać sobie interakcji z bohaterami, które są przezabawne!