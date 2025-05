Przegląd Tygodnia EU LCS w League of Legends

EU LCS:



Poprzednie mecze:



9 Luty, Czwartek:

Unicorns of Love vs Giants - Unicorns of Love wygrało dwa do zera.

G2 Esports vs H2K - G2 Esports wygrało dwa do jednego.



10 Luty, Piątek:

Misfits vs Splyce - Misfits wygrało dwa do zera.

Fnatic vs Team Vitality - Fnatic wygrało dwa do jednego.



11 Luty, Sobota

Roccat vs H2K - H2K wygrało dwa do zera.

G2 Esports vs Origen - G2 Esports wygrało dwa do zera.



GRUPA A:

Prowadzi aktualnie G2 Esports z sześćioma wygranami i zeroma przegranami. Na drugim miejscu znajduje się drużyna Misfits z czterema wygranymi i jedną przegraną. Trzecie miejsce zajmuję Fnatic z trzema wygranymi i dwoma przegranymi. Póżniej na czwartym miejscu jest Giants z jedną wygraną i czterema przegranymi. Na ostatnim piątym miejscu znajduje się Roccat, które przegrało wszystkie pięć meczy.

GRUPA B:

Prowadzi Unicorns of Love z pięćioma wygranami i zeroma przegranami. Na drugim miejscu znajduje się H2K z czterema wygranami i dwoma przegranymi. Trzecie miejsce zajmuje Splyce z dwoma wygranymi i trzema przegranymi. Póżniej na czwartym miejscu jest Team Vitality z jedną wygraną i czterema przegranymi. Na ostatnim piątym miejscu znajduje się Origen, które przegrało wszystkie pięć gier.



Nadchodzące mecze:



16 Luty, Czwartek 17:00

G2 Esports vs Unicorns of Love



16 Luty, Czwartek około 21:00

Fnatic vs Splyce



17 Luty, Piątek 17:00

Misfits vs Team Vitality



17 Luty, Piątek około 21:00

H2K vs Giants



18 Luty, Sobota około 16:00

Splyce vs Roccat



18 Luty, Sobota około 20:00

Fnatic vs Origen



I to już koniec tych wszystkich statystyk! Napiszcie w komentarzu jak przewidujecie następne mecze!





Cześć. Jestem Niver i dziś chciałem przedstawić wam jak wyglądają wyniki w EU LCS.