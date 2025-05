Próba odbudowy formacji Fnatic w League of Legends

Dziś powiemy o przebudowie i próbie powrotu Fnatic które do sezonu 2015 dominowało Europejskie LCS.

Przypomnijmy o tym jak Fnatic dominowało aż do 2015 roku w składzie który zdobył 18wygranych do ani jednej porażki skład wyglądał bardzo obiecująco:

Top – Huni

Jungle – Reignover

Mid – Febiven

Adc – Rekkles

Supp – YellowStar

Drużyna zdobyła historyczne 18 wygranych w całym splicie dwójka graczy z Korei którzy zdominowali swoim zgraniem oraz umiejętnościami cały sezon europejskich LCS po czym nagle dwójka Koreańczyków zechciała podbić Amerykę odeszli od Fnatic wtedy zaczęło się wszystko sypać pomimo sprowadzenia kolejnych Koreańczyków oraz wymiany pozycji wspierającej po zakończeniu kariery przez YellowStara na Noxiaka, Spirita oraz Gamsu forma drastycznie spadła zaczęli zajmować środek tabeli aż po zakończeniu sezonu 2016 odeszli wszyscy oprócz Rekklesa który został i to dookoła niego miała być zbudowana drużyna która przywróci świetlność skład zaczął się od powrotu byłego gracza Fnatic Soaza wraz z nim z Origen przyszedł Amazingx na role midlanera sprowadzony z Turcji Caps oraz z Korei gracz pochodzenia Duńskiego który wyemigrował do Korei aby szkolić się i wrócił i próbuje odbudować potęgę Fnatic w trakcie sezonu z Fnatic Academy przyszedł Broxah skład przedstawiał się tak :

Top – Soaz

Jungle – Amazingx

Mid – Caps

Adc – Rekkles

Supp – Jesiz

Tak jak wielu się spodziewało Fnatic nie grało porywająco w grupie A gdzie według wielu to była łatwiejsza grupa zajęli 3 miejsce zaraz po G2 oraz Misfits z wynikiem 6 wygranych i 7 porażek i dzięki jednej wygranej mapie weszli do playoffów gdzie spotkali na swojej drodze H2k drużynę z Polakiem w składzie gdzie Fnatic było skazane na porażkę nikt im nie dawał szans a stało się cos czego nikt się nie spodziewał 3:0 Fnatic wygrało na H2k bardzo łatwo zdominowali od początku ale dopiero po zwolnieniu trenera NicoThePico drużyna podniosła się bez trenera zaczęli grać tylko i wyłącznie pod Rekklesa i było widać ogromny impact Adc który sam wygrał gry.

W półfinałach spotkali potęgę EU LCS którzy przejęli ich miejsce G2 dali radę urwać 1 mapę jednak wynik końcowy był 3:1 dla G2 i Fnatic po ostatnich sukcesach musiało zmierzyć się na Misfits drużynę którą opisałem w innym moim artykule do którego serdecznie zapraszam. Mecz o 3 miejsce tak jak wielu się spodziewał po powrocie do formy Fnatic ze wygrają to i tak zrobili 3:0 zdobyli 3 miejsce w wiosennym splicie gdzie nikt nie spodziewał się po ich składzie tego.

To już na tyle w podsumowaniu zmian oraz obecnego sezonu Fnatic zapraszam do komentowania oraz oceniania artykułu.