Poznaj obecnych mistrzów świata League of Legends!

SKT T1 to koreański team League of Legends, który został stworzony 13 grudnia 2012. W ciągu 4 latach zdobył 2 mistrzostwa świata oraz osiągnął wiele sukcesów w koreańskim odpowiedniku LCS - LCK. Bez dwóch zdań możemy określić SKT mianem legend. A jak to wszystko się zaczęło? Jaki był mistrzowski skład tej drużyny w 2015 roku, a kto obecnie w niej gra?

Wszystko zaczęło się w grudniu 2012, kiedy to SK Telecom nabył członków drużyny Eat Sleep Game. Stworzono wtedy team o nazwie SK Telecom T1 #1.

W lutym 2013 roku ta organizacja stworzyła nową drużynę - SK Telecom T1 #2, do której należeli m.in Faker, bengi czy Impact. W listopadzie tego samego roku nazwy drużyń zamieniono odpowiednio na S(#1) i K(#2).

Powszechnie wiadomo było, że "K" było tylko pobocznym, wspierającym teamem. Natomiast ku zaskoczeniu wszystkich wygrali Mistrzostwo Świata 2013!

W 2014 roku bez problemu dostali się do finałów, lecz następnie przegrali 0-3 z Samsung White.

Wtedy narodziło się pytanie, czy aby SKT jest/było najlepszą drużyną świata. Porażka była kłodą pod nogami koreańskiego teamu, lecz ci nie mieli zamiaru się poddawać i za rok wygrali Mistrzostwo Świata 2015 w niesamowitym stylu! Pokonali KOO Tigers 3-1.





Skład SKT na mistrzostwach w 2015 roku grał w barwach SKT (S i K) przez kilka lat!





SKT 화이팅!

(Od lewej strony od góry: Easyhoon, Marin, Bang, bengi, Faker oraz Wolf)ZAWODNICY, KTÓRZY OBECNIE GRAJĄ W SKT:, czyli Lee Sang-hyeok gra na midzie. Przez wielu graczy LoL'a uważany jest za najlepszego gracza. Nie bez powodu, ponieważ jego playsy są nie z tej ziemi! (aby się o tym przekonać wystarczy wpisać "Faker Montage" na YT). Niemal każdy chciałby grać tak jak on albo chociaż zmierzyć się z nim 1vs1. Kiedy SKT zdobyło swoje pierwsze mistrzostwo Sang-Hyeok mial zaledwie 17 lat! W Korei Południowej jest traktowany jak gwiazda, która jest niemal na równi z idolami k-popu. Dustin Beck (wice dyrektor RIOT GAMES) powiedział kiedyś, że Faker to "Micheal Jordan" League of Legends. Trudno się z tym nie zgodzić. Jedno jest pewne ten nadal młody gracz ma do zaoferowania nam jeszcze więcej, a znów ma szansę zabłysnąć, tym razem podczas Worldsów 2016!, czyli Bae Jun-Sik, to ADC. Bez wątpienia jest on jednym z najlepszych marksmanów na świecie. Najczęściej gra on Corkim, Sivir oraz Kalistą. Wraz z Wolfem tworzą kompozycje, które są trudne do pokonania, a wraz z Fakerem tworzy duet "zabojców"., czyli Lee Jae-Wan to support. Wcześniej znany był jako "a Wolf", ale po Hot6iX Champions Summer w 2013, pseudonim tego gracza został skrócony do "Wolf". Fani spekulowali, że to przez podtekst "Bang a Wolf", ale nigdy nie było to potwierdzone., czyli Bae Seong-ung to jungler, który może poszczycić się dużą ilością udanych ganków czy invade'ów, które pozytywnie wpływają na losy gry. Praktycznie zawsze jest "w dobrym miejscu o dobrym czasie". Można by uznać go za "idealnego junglera". Spopularyzował on wybieranie Vi w kompozycji z assasynami na midzie. Jest również pierwszym graczem, który wybrał Zaca na dżunglę podczas turnieju.ZAWODNICY, KTÓRZY MISTRZOSTWACH ODESZLI Z SKT:, czyli Jang Gyeong-Hwan był top lanerem SKT podczas Mistrzostw 2015. Obecnie gra dla LGD Gaming. Jego odejście było zaskoczeniem dla fanów SKT oraz innych osób, które interesują się turniejami. Przez swój agresywny styl gry uważa się go za "Fakera top lane'u". Sugeruje się również, że jest najlepszym graczem grającym Rumble w Korei., czyli Lee Ji-Hoon był sub-midem. W przeciwieństwie do MaRina, jego odejście nie było zaskoczeniem (przynajmniej dla mnie). W SKT był cieniem Fakera, nie miał też za dużego pola do popisu i pokazania swoich umiejętności. Obecnie gra dla Vici Gaming. Jest znany głównie ze swojej spektakularnej gry Azirem.Obecnie w SKT grają również:, czyli Lee Ho-Seong jest top lanerem. Jest byłym graczem Starcraft Brood War. Tego roczne Mistrzostwa Świata to debiut Ho-Seong'a na międzynarodowej scenie., czyli Kang Sun-Gu to jungler. Poprzednio grał w Star Horn Royal Club. Jest znany ze swojej gry Gravesem oraz Kindredem.Chociaż w tegorocznych Mistrzostwach Świata SKT T1 nie jest uznawane za faworyta (ze względu na m.in LCK Summer split jak i również nowego gracza, który nigdy wcześniej nie grał na tego typu turnieju) to osobiście uważam, że są w stanie obronić mistrzostwo. Na dzień dzisiejszy zajmują pierwsze miejsce w tabeli ich grupy, za sprawą zwycięstwa z Cloud9.- oznacza "fighting", czyli w wolnym tłumaczeniu "powodzenia".