Powrót Schalke 04 do najwyższej ligi europejskiej w League of Legends.

Schalke po rocznej przerwie wraca do LCS omówimy ich sezon skład oraz szanse w LCS. Schalke które po zaskakującej porażce w poprzednim splicie Challenger Series które zdominowało jednak zaskakująco ulegli Misfits Academy. Jednak wracaj w letnim splicie po srednim sezonie w CS kończąc z wynikiem 3 wygranych oraz 2 porażek awansują do Playoffów gdzie pokonują Team Redbull 3 do 1 i dostaja sie do kwalifikacji do LCS.

w pierwszej grze pokonują Mysterious Monkeys 3 do 2 była organizacje przez która nie awansowali do LCS w poprzednim splicie. Nastepnie ulegli w walce z zaskoczeniem całego sezonu Giants Gaming 3 do 2 i w dogrywce w walce o 2 slot w LCS zmierzyli sie z Ninjas in Pyjamas które pokonali gładko 3 do 0 i awansowali do LCS.

Skład którym dokonali powrotu do lcs wygląda nieco gorrzej niz poprzedni jednak wciąż bardzo solidnie.

Top: SmittyJ - Doświadczony toplaner z Niemiec jednak jest dość nie stabilny zalicza fenomenalne gry oraz bardzo słabe.

Jungle: Memento - Szwed który spędził jeden pełny sezon w LCS i spadł z Giants Gaming do CS teraz wraca w Schalke młody zawodnik który pokazywał ze potrafi grac.

Mid: Caedrel - Zawodnik z Wielkiej Brytanii który ostatni sezon spędził w Korei grajać na najlepszych zawodników na swiecie oraz byl Subem H2k wrócił i bardzo mocno przyczynił sie do awansu Schalke.

Adc: Upset - Młody, utalentowany zawodnik kolejny Niemiec w drużynie w poprzednim sezonie nie zachwycił ten wypadl duzo lepiej w jego wykonaniu mimo lepszej formy drużynowej w poprzednim splicie.

Supp: Norskeren - Norweg na pierwszy rzut oka najsłabsze ogniwo drużyny najmniej doświadczony poprzedni sezon bardzo przeciętny jednak w duecie z Upsetem pokazali ze moga byc bardzo grozni.

Ich Trenerem tak jak w poprzednich sezonach byli Veteran doświadczony trener sprowadzony z H2k oraz Nyph były zawodnik. Pomimo awansu do LCS ich drużyna ma bardzo małe szanse zaskoczyc i powalczyc o zostanie w nich tak jak od kilku splitów każda nowa drużyna w LCS wchodzą i albo zostają albo spadają do CS.

