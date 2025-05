( 1 ratings)

Powrót legend League of Legends

Bardzo dobrze znani przez fanów LCS-ów zawodnicy wracają do kariery e-sportowej. Pod patronatem organizacji Echo Fox już w tym miesiącu piątka weteranów League of Legends zmierzy się w Challenger Series. W skład nowej drużyny wchodzą:



-William “scarra” Li - profesjonalny gracz od 2010 do 2014 roku. Później pełnił rolę trenera w Team Dignitas od czerwca do października 2014 roku, a od czerwca 2014 roku do kwietnia 2015 roku w Counter Logic Gaming.

-Michael “Imaqtpie” Santana - były gracz Oh God Bears, Rock Solid i Team Dignitas. Jego kariera e-sportowa rozpoczęła się w 2010 roku, a zakończyła w 2014 roku.

-Marcus “Dyrus” Hill - od 2010 do 2015 roku na profesjonalnej scenie. Znany głównie z występów w Team SoloMid.

-Danny “Shiphtur” Le - profesjonalny gracz od 2012 do 2016 roku. Najwięcej czasu grał w Team Dignitas, razem z Imaqtpie.

-Joedat “Voyboy” Esfahani - na profesjonalnej scenie wystepował cztery lata od 2010 roku. Najbardziej znany z gry w Team Curse. Następnie w 2015 i 2016 roku był menadżerem Team Frostbite.

Trenerem piątki weteranów będzie jeden z najpopularniejszych amerykańskich analityków - Markz.



Każdy z graczy posiada długą historię związaną z e-sportem. Teraz jednak znani są oni głównie ze streamowania. Mają wiele tysięcy fanów a ich zasięg na portalach społecznościowych sięga paru milionów. Można więc przypuszczać, że będzie to najbardziej lubiana drużyna na scenie League of Legends.