Postacie z najciekawszymi historiami w League of Legends

Witam. W tym artykule przedstawię wam wybrane, najciekawsze historię bohaterów League of Legends. Postaram się przedstawić najlepsze wątki połączone z historią innych postaci. Mam nadzieję, że dzięki temu artykułowi polubicie danego bohatera, zainteresuje on was oraz od tej pory rozgrywka nim nigdy nie będzie taka sam. Zapraszam do czytania! Każda dodana do League of Legends postać ma swoją historię. Niektóre są bardziej rozwinięte, w większym lub mniejszym stopniu związane z innymi bohaterami Ligi, całkowicie zaskakujące, lecz wręcz przeciwnie. Oto zestawienie historii postaci, które mnie zadziwiły, zwróciły moja uwagę.



1. Soraka i Warwick.



Historia:

Soraka starała się pomagać wszystkim żyjącym stworzeniom. Dzięki swoim umiejętnością, goiła i leczyła rany innych, którzy spotkali na swojej drodze zgubę i cierpienie. Pewnego razu po pomoc przyszedł mężczyzna o imieniu Warwick, którzy błagał Sorakę o uleczenie jego zmarłej już małżonki. Wiedziała ona, że jest już za późno, jednak zaoferowała usuniecie trwogi, jaka przepełniała duszę mężczyzny. Początkowo Warwick nie zgadzał się na to, lecz później oddał się w opiekę Soraki. Po jakimś czasie, mężczyzna wyjawił jej tajemnicę, że odnalazł zabójców żony. Uważał on, że zemsta na nich przyniesie mu spokój. Oczywiście, Soraka błagała go, aby nie robił nic głupiego, lecz był on głuchy na jej prośby. Chcąc pomóc przyjacielowi, wkroczyła ona do świata śmiertelników. Od teraz przybrała ona ludzką formę. Odnalazła Warwicka walczącego zaciekle z grupą morderców. Starała się ona wyleczyć jego rany, lecz otrzymywał on coraz to nowe ciosy. Aby go uratować, użyła swojej mocy, przez co jej niebiańskie wcielenie obumarło. Stała się ona śmiertelna. Po odpędzeniu grupy zbójców, przyjęła Warwicka po raz kolejny pod swoją opiekę. Ten jednak pewnego dnia wbił jej sztylet pomiędzy żebra. Zdradzona Soraka przywołała moc gwiazd i spaliła żywcem ciało Warwicka. Ten jednak uciekł. Od tej pory Soraka postanowiła pomagać biednym i chorym. Nie była już niewolnicą, a stała się silną władczynią.



Podsumowanie:

Soraka na początku była nieśmiertelna. Jeśli by tak pozostało, jej śmierci na Summoner's Rifcie nie byłyby zgodne jednak z historią bohaterki.

Czy nie zdziwiło was określenie Warwcika jako człowieka? Otóż, jak mówi jego historia był on naukowcem, który dopiero później pod wpływem eksperymentów Singeda stał się chimerą.

W grze Warwick pokazany jest jako bezwzględna bestia kierująca się jedynie instynktami, a tu proszę - nasz WW miał żonę.

Wszyscy znamy ciemną stronę Warwicka, ale czy wyobrażaliście sobie, że jest zdolny do czegoś takiego?





2. Orianna



Historia:

Moim zdaniem postać z jedną z najlepszych historii w grze. Orianna, czyli mechaniczna baletnica, jaką znamy z Summoner's Rifta była kiedyś człowiekiem. Miała niebywały talent do tańca, lecz bardziej interesował ją świat League of Legends. Mieszkała ona w Piltover, wraz ze swoim ojcem - Corinem Revecką. Jako dziecko, podczas treningu miał miejsce nieszczęśliwy wypadek, który zakończył się śmiercią córki Corina. Ojciec, któremu można by było przypisać zapędy Frankensteina, postanowił stworzyć córkę od nowa. Dodatkowo, postanowił spełnić jej marzenie, tworząc z niej tańczącą zabójczynie. Podarował jej kulę, która od tego czasu służyła jej jako zwierzątko i broń. Orianna za wszelką cenę stara się nawiązać stosunki z innymi bohaterami League of Legends, lecz budzi ona niepokój i nigdy nie będzie człowiekiem, mimo iż próbuje się do niego upodobnić np. zachowaniem.





3. Lucian, Sienna i Thresh



Historia:

Na Luciana spadła bardzo poważna misja. Musi on uwolnić duchy tych, którzy trwają w swojej "nieśmierci". Do pewnego momentu, misję życia wypełniał on wraz ze swoją żoną - Senną. Nazywani oni byli jako "Oddani i nierozłączni". Gdy dotarli do wysp cienia, stawili czoła Threshowi, który obecnie jest najgorszym wrogiem Luciana. Jak możecie się domyślić, nie skończyło się to dobrze dla Senny. Odważni bohaterowie, nie przypuszczali, jak wielkim sprytem pochwalić się może Strażnik Łańcuchów. Zastawił on pułapkę na żonę Luciana, tym samym zamykając ją w swoim widmowym więzieniu (najprawdopodobniej chodzi o latarnię Thresha). Lucian mimo załamania i straty najważniejszej osoby w swoim życiu, podniósł się i cały czas jest pozytywną postacią.





4. Lee Sin



Historia:

Historia ta jest całkiem niezrozumiała i nie do końca pasuje mi do naszego mnicha. Co może wydać się bardzo zadziwiające, Lee Sin początkowo chciał zostać przywoływaczem (czyli jednym z graczy). Mimo że Lee nie kojarzy się raczej z nauką i wielkim geniuszem, miał on niezwykły talent i na studiach był zażenowany poziomem nauczania. Wywołało w nim to tyle gniewu, że postanowił przywołać jakąś straszną i przerażającą bestię z Plague Jungles. Zamiast to, o dziwo przywołał chłopca, który chwilę później umarł. To w niezrozumiały sposób zniszczyło wioskę. Inni ludzie przymknęli oko na incydent, lecz Lee Sin nie mógł wybaczyć sobie tej przeokropnej zbrodni. Opuścił on szkołę i udał się do klasztoru. Przyrzekł on nigdy już więcej nie władać magią. Wyrzuty sumienia jak i napaść Noxusu na Ionię spowodowały jednak, że w akcie desperacji, podpalił się. Udało mu się przeżyć, lecz na stałe stracił wzrok. Został on nazwany odkupicielem. To dodało mu chęci do życia, lecz cały czas chciał odpokutywać winy, przez co dołączył do walk na Fields of Justice.





To by było na tyle. Dzięki za przeczytanie!