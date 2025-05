( 10 ratings)

Porównanie społeczności 2 MOBA Dota 2 i league of legends

Cześć ,dzisiaj porównam społeczność 2 najpopularniejszych(według mnie ) gier moba. Jak wiemy gry moba przyzwyczaiły nas do bardzo toksycznego community,bo pomyślcie co myślicie kiedy ktoś mówi Moba,odrazu mamy obraz wrzeszczacego dzieciora.

Jako że rozegrałem dużo meczy w dota 2 oraz jeszcze wiecej w lidze legend moge sie na ten temat chyba wypowiedzieć.

Dla kompletnych laików dota jest gra ze stajni valve a liga legend pochodzi od riot games i jest aktulanie najpopularniejsza gra na świecie.

Zacznijmy może od tej bardziej toksycznej czyli ligi legend.

Liga legend jest bardzo łatwa i przyjazna dla wielu laików,niedziwi więc że jest najpopularniejsza,lecz jest to plus jak i minus tej gry,dlaczego?

w lige legend grał prawie każdy a jakieś 99% dalej gra,większość graczy miesci sie w przediale wiekowym 15-20 ,niewierzycie? spytajcie swoich kolegów z gimbazjum,odpowiedza wam albo liga legend albo cs ,no i czasami zdarzają sie tacy co graja w inne gry jak ja world of tanks,dota ,overwatch.Żeby przekonać się o toksycznosci tej społeczności wystarczy... grać,możesz nawet nic niezrobić a i tak zostaniesz obrażony,tak bardzo dobrz słyszysz,jesteś nowy? trafisz na smurfów z platyny lub diamenta(co 2 gra gościu pisze ze ma na głowny koncie diamenta a tu tylko smurfuje). Tak jak w docie majac zla postać,którą wogóle nieumiem grać(karna gra, moglem wybrać tylko 1 z 3 postaci) miałem statystyki 5/17/25 nieusłyszałem żadnej obelgi ani od przeciwnika ani od sojuszników.Okej ktoś powie że przecież to nie wina riot games(wole rito ),może by nie była gdyby nie to że kiedy wysłałem im screen z tekstami typu ,,chuj ci w dupe itp" dali mi 100% formułke kopiuj ,wklej,brzmiała mniej wiecej tak : od tego służy przycisk reaprotowania,pamietaj winowajcca zostanie ukarany.ps: spróbuj oddać fisrt blodda to 6 reaprotów i ,,gg wp noob team" gwarantowane.





Dobra to teraz dota2,w docie niespotkałem sie z jakimiś obelgami ,co najwyżej spotkałem sie w jednym meczu z słowem ,,cyka" gdy kogoś zabiłem .

Przychodząc do doty z ligi legend byłem bardzo źle nastawiony,mając w myślach ciagłe obelgi i dzieci z ligi legend.Przeliczyłem się,przyznam na poczatku było trudno ogranąc co ,gdzie ,jak i dlaczego lecz już po 3 meczahc ogarniałem wszystko,jak już wspominałem w grze niespotkałem sie z wiecej niż jednym wulgazymem w moją strone gdzie w lolu były one rzucane co chwile.



Tak jak w lidze legend jesteśmy witani ,,kurwami" i ,,chujami" tak tu usłyszymu co najwyżej ,,cyka" lub,,j go mid you go bot" .

Ciekawą żecza jest też pomoc w obu grach, w lidze lgend gdy poprosimy o pomocc predziej jungler zginie niz ci pomorze,w docie wygląda to troche inaczej,nieidzie ci? nawet niemusisz prośić a i tak przyjaciel z teamu ci pomoże.Podsumowując społeczność ligi legend reprezentuje coraz niższy poziom,tak jak w lolu ,,mid or afk" lub ,,jakaś pozycja or feed" to codziennośc na rankedach tak w docie za takie coś możesz dostać bana już po 1 reaporcie(wiem bo sam miałem 1 reaprot za wyjście z gry i odrazu banik).Żeby banik był efektywny niedostaniesz bana jak lidze legend na 20 minut tylko na to abyś rozegrałnp 5 gier w trybie single draft i je wygrał,czyli niedość że czekasz na wyszukanie gry 5 min około ,dostaesz podobne osoby które teżcoś przewiniły to jesszcze musisz wygrać czyli współpracowac a nie jak w lolu jeden smurf może wygrać gr za wszystkich .Niewspomne już o balansie gdzie w lolu każda postac(w tym wypadku katarina) jest op,oczywiście trzbea umieć nia graćby wykorzystać jej potencjał lecz jest ona bardzo łatwa do ograniecia,najlepszym przykłade mjest sytuacja w ktorej katarina wbija sie w 4 i każdego zabija (mając taki sam poziom co przeciwnicy albo nawet nizszy)mimo że maja full hp,w docie jest takie coś jednak jedna posstać nie jest tak silna by zabic cały przeciwny team będąc na tym ssamym lvlu bo ktoś go zabije.

Dochodzi też fakt że w docie niemożemy czuć sie bezpiecznie,w lolu wieża średnio na 3-4 strzały zdejmuje przeciwnika,w docie wieża zadaje po 110 hp na strzał dla przykładu dam snipera na 1 poziomie bez żadnego bulidu która ma 560 hp policz sobie ile strzałów potrzba :).

Życze powodzenia w dalszym graniu :)