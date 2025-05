Porównanie: League of Legends VS League of China !

Na początku warto powiedzieć,że gra(LoC) jest podróbką sławnej gry online(LoL). Co prawda gra LoC jest tego samego typu co LoL, ale jednak zmiany jakie w niej wystpuj powoduja, że klimat gry zmienia się całkowicie.jest grą typu MMO o mocno jaskrawych kolorach i przeróżnie urozmaiconych postaciach. Sama rozgrywka polega na tym samym co gra, mianowicie: niszczenie wież przeciwnika, inhibitora , a na samym końcu nexusa. Możliwe są do kupienia rozmaite przedmioty które wpływają na moc naszej postaci. Gra jest grą multiplayer, w której gra się 5v5 aż do końca. Jednak istnieją żeczy, które odróżniają ją od LoLa.Oto ilustracie które mogą porównać tę obie gry:Jaki widać gry są bardzo podobne do siebie, ale jest coś co się rzuca w oczy nieliczac zmienionych textur i bardziej jaskrawyck kolorów. Mianowicie są to elemęty na ekranie, takie jak:-minimapa,-pasek se spelami i piedmiotaki,-lista sojuszników i lista przeciwników.W LoLu wszystkie te elemęty są ułożone sensownie i nie zaśmiecają nam ekranu przez co mamy spore pole widzenia. W LoC natomiast to wszystko wymienione wyrzej jest jest tak duże i tak i tak rozmieszczona, że pole widzenia w grze jest zdecydowanie mniejsze przez co gra może być trudniejsza.Co prawda gra jaka sama w sobie jest starannie wykonana, lecz wątpie, żeby podbiła świat, tak jak to zrobiła wszystki m nam już znana gra League of Legends. :)