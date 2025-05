Poradnik do postaci Rengar The Pridestalker - League Of Legends

Krótki poradnik jak grać Rengarem na dżungli - dla nowicjuszy. Przygotowany na patch 6.16.

Rengar jest mało mobilnym zabójcom używanym głównie do grania w dżungli. W obecnej mecie rola rengara polega na gnębieniu najsłabszego rywala, aby uzyskać możliwie najwięcej staków umiejętności pasywnej. Jego kit jest dobry do walki 1v1, lecz nie sprawdza się tak dobrze przy większej ilości przeciwników. Na rengara bierzemy oczywiście smite i flash.

I. Runy i masterie -

Brązowa runa - obrażenia z ataku x9

Srebrna runa - redukcja obrażeń magicznych x9

Złota runa - pancerz x9

Duża runa - obrażenia x9



II. Umiejętności -

Pasywna - Rengar podczas przebywania w krzakach skoczy na przeciwnika podczas ataku. Rengar generuje ładnuki furii podczas używania umiejętności na przeciwniku.

Q - Kolejny atak rengara zostanie wzmocniony ( Maksujemy )

W - Rengar zadaje obrażenia magicze wokół siebie ( Maksujemy jako trzecie )

E - Rengar rzuca bolą spowalniając wroga ( Maksujemy jako drugie )

R - Rengar staje się niewidzialny, a następny wykonany atak podstawowy sprawi, że rengar skoczy na przeciwnika

5 punktów furii -

Q - Atak jest dodatkowo wzmocniony

W - Obrażenia są większe, a sam rengar leczy się o określoną wartość

E - Przeciwnik trafiony bolą nie może się ruszyć przez określony czas



III. Tu podam kilka możliwości rozpoczęcia gry -

(Ze strony czerwonego strażnika)

Kamienie > Czerwony strażnik > Ptaki > Niebieski strażnik > Tu można zacząć gankować ze względu na 3 poziom i trochę golda

Kamienie > Czerwony strażnik > Strażnik > Tym sposobem zbierzemy trochę mniej golda, a niebieskiego buffa będziemy robić z 2 poziomem

(Ze strony niebieskiego strażnika)

Ponurnik > Strażnik > Wilki > Czerwony strażnik

Ponurnik > Strażnik > Strażnik



IV. Przedmioty

Polecane - Spore obrażenia

Szabla z czerwonym ulepszeniem

Krwiożercza hydra

Youmuu

Widmowy tancerz

Ionskie buty

Anioł stróż

Budowa Nightblue3 - Zapewnia obrażenia krytyczne

Szabla z czerwonym ulepszeniem

Youmuu

Statikk

Widmowy tancerz

Ostrze nieskończoności

Ionskie buty

V. Oneshot -

Rengar jest jednym z najlepszych postaci do one shotu, czyli zabiciu przeciwnika w mniej niż 1 sekundę. Robi się to zwykle za pomocą R lub skoczenia z krzaków. Całość polega na castowaniu wszystkich umiejętności w szybkim tempie. Kolejność castu wygląda tak : E, Q, W ( Gdy dostaniemy 5 punktów furii ) Kolejne Q.



Mam nadzieję, że poradnik przydał się chociaż w małym stopniu :)