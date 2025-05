Poradnik do grania Tryndamere w Jungli - League of Legends

Tryndamere jest jedną z mocniejszych postaci w LOLu. Można nim grać zarówno w jungli jak i na top lane.

Jego pasywna umiejętność [punkty furii generujące szanse uderzenia krytycznego] pozwala mu w szybszym zabijaniu leśnych potworów oraz lepsze leczenie za pomocą umiejętności Q. Skillset Tryndy idealny jest do walk 1v1 a nawet 1v5. Umiejętność W obniża punkty ataku przeciwnika, a gdy jest on odwórcony do nas plecami, także go spowalnia. Za pomocą E możemy przedostać się przez większość przeszkód na mapie Summoner Rift, a gdy nasze życie spadnie do krytycznego poziomu wawrto użyć klawisza R. Umiejęność tam przypisana daje nam 5 sekund nieśmiertelności. Jest to idealny skillset dla wojownika zarówno walczącego na górnej alei jak i lesie.

Tryndamere - najlepszy jungler do solo Q.

I. Polecane Summoner Spelle:

1.Smite - Porażenie - Wybór obowiązkowy dla każdego Junglera

2..Flash - Błysk - Czar ten polecany jest ze względu na swoje szerokie zastosowanie, może byc czarem zarówno ofensywnym, jak i defensywnym. Czas odnawiania się umiejętności E na niskich levelach jest dość długi, a przez dosyć dobre obrażenia częściej używany do włączenia się do walki niż do ucieczki. Często więc Błysk jest jedynm wyjściem pozwalającym przeżyć.

Ewentualnie:

Ghost - Duch zamiast Flash - Błysk - jeżeli jesteśmy pewni dominacji swojego zespołu nad przeciwnikami. Zaleca się wtedy też budowanie 100% szansy trafienia krytycznego oraz większej ilości kradzieży życia lub prędkości poruszania się.

Ignite - Podpalenie zamiast Flash - Błysk - jeżeli lubimy grać bardzo ofensywnie, stawiając na szali swoje życie. Musimy tu jednak pamiętać, by mieć możliwość ucieczki za pomocą umiejętności E.

Exhaust - Osłabienie zamiast Flash - Błysk - wybór racjonalny tylko gdy w przeciwnym zespole jest 3,4 lub 5 przeciwników zadających obrażenia fizyczne.



II. Runy

Quint - Brązowe - Najkorzystniejszymi runami będą runy poprawiające naszą szybkość ataku [atack speed].

3 x atk. speed

Mark - Czerowne - możemy wybierać pomiędzy punktami ataku [dmg], prędkością ataku [atk speed] lub przebiciem pancerza [armor penetration]. Jednak najkorzystniejszą opcją będzie prędkość ataku, która poprzez pasyw postaci, świetnie obniża czas odnowienia naszej umiejętności E.

9 x atk. speed

Glyph - Niebieskie - zależnie od formacji drużyny przeciwnej - wybieramy Odporność na magię [Magic resist] stałą lub skalującą się z levelem naszej postaci.

9 x magic resist

Seal - Żółte - Jedynym wyborem jest tutaj Pancerz [Armor] pozwalający nam uniknąć wielu obrażen w jungli.

9 x armor



III. Kolejność podnoszenia umiejętności

start E>Q>W

następnie rozwijamy według takiego schematu R>E>W>Q



IV. Przedmioty

Podstawą cechą dla Tryndamere jest wrodzona umiejętność szansy na trafienie krytyczne. Komponuje sie to idealnie z Infinity Edge dajacym 250% obrażeń z uderzenia krytycznego [zamiast 200%]. Podobnie jak Yasuo, Tryndamere nie musi składać 4 itemów by osiągnąć 100% sznasy na uderzenie krytyczne. Pasywna umiejętność, gdy jest w pełni naładowana, daje nam 35% tej szansy. Wystarczą tylko dwa itemy by wzrosła ona do 85% . Oprócz wspomnianego wcześniej Infinity Edge, warto kupić Statik'a lub Phantom Dancer'a dajcego nam 30% szansy na uderzenie krytyczne oraz premię do prędkości ataku i poryszania się.

Kolejnym ważnym itemem jest Blade of the Ruined King [Botrk] podnoszący nam nasze obrażenia oraz prędkość ataku. Dostajemy też unikalną możliwość kradzieży życia [lifesteal]. By wzmocnić naszą prędkość ataku proponuję kupić Berserker's Greaves - buty podnoszące prędkość ataku. Kolejne przedmioty zależą od kompozycji przeciwnego zespołu.

Proponowany końcowy build:0

Statikk Shiv

Berserker's Greaves

Infinity Edge

Last Whisper

Blade of the Ruined King

Guardian Angel











Pozdrawiam

MBaster