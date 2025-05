Poradnik do Barda- Wędrującego opiekuna|| League of Legends

Skili raczej przedstawaić nie muszę ale tak po krótce o nich opowiem:

Umiejętność Bierna:Na mapie pojawiają się dzwonki które dają Opiekunowi premie do prędkośi ruchu, 12% brakującej many oraz odrobine punktów doświadczenia

Za Bardem podąrzają meepy które zwiększają jego obrażenia

Q:Bard wystrzeliwuje wiązke duchowej energi gdy napotka na cel spowalnia go lub gdy trafi na przeszkode lub drugiego wrogiego bochatera lub miniona spowalnia go na określoną ilość czasu

W: Bard rozkłada ołtarze(może mieć ich maxymalnie 3 w jednym czasie) które zwracają zdrowie i dają krótką premie do prędkośći ruchu.

E: Bard tworzy portal przez dowolną ściane przez który on, jego sojusznicy oraz wrogowie mogą przejść.

R:Bard wystrzeliwuje pocisk energi który umieszcza trafione cele w stazie



1:Czary przywoływacza

Obowiązkowo Błysk/Flash - Podstawowy czar przywoływacza, pozwala nam na ratowanie sojuszników oraz na rózne comba z naszym Q

Do wyboru Podpalenie/Ignite lub Wyczerpanie/Exhaust . Exhausta wybieramy gdy chcemy grać pasywnie i pozwalać naszemu ADC farmić w spokoju Ignite kiedy chcemy grać agresywnie i zdominować linie.

WAŻNE niekiedy lepiej wziąć ignite niezależnie od stylu gry w przypadku kiedy twój midlaner i toplaner grają z teleportem a przeciwko jest soraka lub vladimir.

2.

Runy i Masterki



Masterki:



Runy:



UWAGA Ludzie grają rózne runy na Bardzie w zależności od preferencji ja gram tak:

Quinty-Brązowe 2x Moc umiejętności/ Abiliti Power, 1x Atack speed/prędkość ataku

Marki-Czerwone 6x Health/Zdrowie oraz 3x Atack speed

Seal-Żółte 9x Armor/Pancerz

Glyph- Niebieskie 6x Magic resist/odporność na magie oraz 3x Abiliti power/moć umiejętności



3. Przedmioty i Umiejętności

Na starcie bierzemy Q>W>E

Rozwijanie umiejętności R>Q>W>E

Przedmioty które MUSISZ kupić na bardzie:

Są to przedmioty na początkową faze gry

Przykładowy końcowy build





Przedmioty sytuacyjne

.

4.Rozgrywka

W początkowej fazie gry staraj się obijać przeciwników z mini comba Q autoatack wzmocniony meepem. Kiedy ty i twój ADC przepchneliście miniony pod wieże wrogów i twój ADC cofa możesz zając się sobą i pozbierać po mapie Dzwonki oraz zgankować Mida. Gdy twój jungler chce zgankować schowaj się za ścianą i z zaskoczenia użyj portalu.

W Pózniejszej fazie gry wypatruj okazje aby użyć ulta na wrogich Carry to jest ADC i Midlaner. WYPATRUJ ICH ZŁYCH POZYCJI. Tak niewiele bo twój jeden ult może zmienić losy ccałej rozgrywki. Ale UWAŻAJ bo nieumiejętne uzycie R może spowodować przegraną twojej drużyny musisz rozegrać troche gier aby nauczyć się używać ich z rozwagą.



POWODZENIA NA POLACH SPRAWIEDLIWOŚCI



Jest to mój pierwszy poradnik więc jak wam się spodobał napiszcie w komentarzu i zaproponujcie do kogo następny pozdrawiam :D