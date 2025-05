Poradnik dla Adc w grze League of Legends

Cześc , w tym poradniku poruszę temat Ad carry (ADC). Jest to osoba w teamie grająca na bocie wraz ze swoim supportem.

Czynności





Gracz ma za zadanie zadać jak największe obrażenia podczas team fighta i nie dać się szybko zabić :). Jednak aby zadawać te obrażenia trzeba zrobić parę rzeczy takich jak:





1.Farmienie- farma czyli minionki drużyny przeciwnej za zabicie dostajemy za nie golda , który będzie potem nam potrzebny do zakupu itemków. Chcę również dodać że zabójstwo daje nam 300 golda a , 3 fale minionów to średnio 17 stworków które dają nam również 300 golda więc dlatego farmienie jest najważniejsze jeśli gramy ADC.





2.Kitowanie- (czytajcie kajtowanie :) ) jest to czynność za pomocą której obijemy przeciwnika dzięki dalszemu zasięgowi naszej postaci a on nie będzie nam mógł "oddać" :). Kitowanie pomaga nam łatwiej zabić przeciwnika gdy nasz support zainicjuje walkę na lini.





Itemki , runy , masterki







Nie opiszę tu dokładnie jakiego builda złożyć , ponieważ buildy na adc są różnorakie :)



Na ADC zaczynamy z ostrzem dorana , potionem oraz wardem



I potem składamy itemy pod ad (attack damage) np:

Ostrze nieskończoności

Krwiopijec

Rtęciowy bułat itd...



Itemy pod as (attack speed) i uderzenia krytyczne takie jak:

Widmowy tancerz

Ognista armata

Huragan Runaana itd...



Oraz pod kradzież życia np:

Krwiopijec , który daje nam nie tylko ad ale i również kradzież życia



Rtęciowy bułat , który również daje nam ad i kradzież życia ale ma jeszcze jedno zastosowanie można go użyć podczas tego gdy jesteśmy unieruchomieni na 3 sec a ten item resetuje ten czas i będziemy mogli potem się swobodnie poruszać jest on przydatny w team fightah



Oraz ostrze zniszczonego króla , które daje nam kradzież życia oraz attack speed



Runy





3xWiększa Esencje prędkości ataku

9xWiększy Znak obrażeń od ataku

9xWiększa Pieczęć pancerza

9xWiększy Glif odporności na magię





Masterki



Lewa strona



Furia 5/5

Uczta 1/1

Wampiryzm 5/5

Ciemiężca 1/1

Wgniatające uderzenia 5/5

Ferwor walki 1/1



Środkowa strona



Dzikość 5/5

Tajna skrytka 1/1

Bezlitosny 5/5

Niebezpieczna gra 1/1









Pamiętajcie !!





Farmienie jest żeczą najważniejszą więc należy się go dobrze nauczyć :)

Bowiem bez farmy gry nie wycarrujecie :D





Pozdrawiam KosiarZ9